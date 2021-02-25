Конфликт Армении и Азербайджана , 25 фев, 19:13
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин позвонил обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном политическую ситуацию в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — отметил пресс-секретарь. Песков отметил, что Путин призвал все стороны к сдержанности.
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