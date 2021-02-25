Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин позвонил обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном политическую ситуацию в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — отметил пресс-секретарь. Песков отметил, что Путин призвал все стороны к сдержанности.

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