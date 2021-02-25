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В Кремле заявили о тревоге из-за событий в Армении

Происходящее в Армении пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал исключительно внутренним делом этой страны
Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС
Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС

В Кремле испытывают тревогу из-за событий в Армении и призывают всех их участников к спокойствию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», — сказал Песков, отметив, что власти России считают Армению «очень важным и близким союзником на Кавказе», а все происходящее сейчас в этой стране исключительно ее внутренним делом.

По словам Пескова, Кремль пока не обсуждал происходящее в Армении с властями этой страны. «Но вы знаете, что контакты между Москвой и Ереваном организуются достаточно оперативно при необходимости», — добавил он. На вопрос о том, могла бы Москва выступить посредником в конфликте, Песков отвечать не стал.

Армянские военные потребовали отставки Пашиняна из-за увольнения генерала
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Никол Пашинян (в центре)

25 февраля противники режима премьер-министра Армении Никола Пашиняна возобновили акции гражданского неповиновения, участники акций протеста перекрыли ряд улиц в Ереване. Одновременно отставки Пашиняна потребовали военные, Генеральный штаб вооруженных сил страны в своем заявлении указал на неспособность премьер-министра «принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

Пашинян назвал требования попыткой военного переворота, объявил о решении отправить в отставку начальника Генерального штаба, генерал-полковника Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана.

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Ранее Пашинян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна, назвавшего «несерьезными» слова премьер-министр о низкой эффективности поставленных Россией ракетных комплексов «Искандер».

«Мы это оставляем без комментариев», — сказал про заявления Пашиняна Песков, отметив, что российская техника «неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках».

Авторы
Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
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