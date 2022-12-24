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Орбан заявил, что занял «сторону венгров» в конфликте России и Украины

Премьер Венгрии Орбан связал достижение мира на Украине с позицией США
Власти находятся на провенгерской стороне, не желая угроз европейской безопасности со стороны России, но и отказываться от выгодного сотрудничества с ней не намерены, объяснил Орбан. В Киеве считают, что он «ведет свою игру с ЕС»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Не следует ожидать, что Украина откажется от части своей территории ради мира и безопасности, украинцы должны сами принимать решение о продолжительности и целях боевых действий. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet.

Отвечая на вопрос о том, может ли конфликт на Украине затянуться на десятилетия, он сказал, что такая опасность есть. Премьер Венгрии подчеркнул, что способность Украины вести боевые действия зависит от поддержки со стороны США вооружением и деньгами, и, если в Вашингтоне захотят мира, мирное соглашение будет заключено.

Журналист напомнил Орбану, что Венгрию в СМИ часто воспринимают как пророссийскую страну, но тот заверил, что «мы провенгерские». Он подчеркнул, что на вопрос «на хорошей или плохой стороне истории» находятся власти страны правильный ответ — «на провенгерской стороне».

«И в наших интересах, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерскую оптику, а не через призму других», — пояснил Орбан.

Орбан прежде не раз критиковал международные ограничительные меры, введенные против России. Санкционную политику против Москвы он называл провальной и призывал пересмотреть санкционные решения. «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — настаивал он. Орбан, кроме того, критиковал выделение значительной поддержки Украины со стороны Евросоюза, посчитав, что Европа «все больше» оказывается вовлечена в конфликт.

Венгерский премьер прежде уже упоминал значимость позиции США. В конце декабря Орбан заявил о необходимости диалога России и США по конфликту на Украине, подчеркнув: «Если они не будут вести переговоры, мира не будет». Он призвал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины, указав при этом, что, как суверенное государство, она может существовать лишь при условии территориальной целостности.

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Позицию Венгрии критиковали в правительствах других европейских стран. «[Орбан] ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений», — считает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.



Власти России критикуют поставки Украине вооружений и настаивают на необходимости возобновления переговоров, которые были заморожены весной. В Кремле полагают, что западные страны намерены «де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца». «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия», — рассказывал президент Владимир Путин.

Украина при поддержке НАТО, США, Великобритании и других государств отказывается возобновить переговоры с Москвой, считая, что российская сторона настроена лишь на временное перемирие перед новым наступлением. «Сейчас не время искать «мир для нашего времени». На этот раз нам нужен настоящий мир», — пояснял Кулеба.

Орбан заявил, что занял «сторону венгров» в конфликте России и Украины
Орбан заявил, что занял «сторону венгров» в конфликте России и Украины

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Виктор Орбан Украина поставки оружия США
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