Кулеба заявил об отказе ряда стран продать оружие и риске «капризов»

Нельзя допустить зависимости от «капризов третьих стран», которые обладают нужным Киеву оружием на складах, но делиться им не хотят, сказал глава МИД Украины. Он отметил, что данные о давлении на Киев ради переговоров преувеличены

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Украинским чиновникам следует проявлять реализм и не полагаться на непостоянных партнеров, некоторые государства прямо отказались сотрудничать по вооружениям в нужном объеме, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

«Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», — рассказал министр.

Есть риск попасть в зависимость от «капризов третьих стран», имеющих нужное вооружение на складах, которые не хотят этим делиться, тратя месяцы на их убеждение — но этого допустить нельзя, считает он. Кулеба подчеркнул, что Украина потеряла слишком много времени и жизней.

Он также назвал сильно преувеличенными данные о «мягком давлении» на Киев по вопросу переговоров с Россией. Определенные обсуждения есть, пояснил глава МИД Украины, однако они являются лишь разговором «что дальше, как мы собираемся справиться с этим вместе».

Говоря о Венгрии, Кулеба заявил, что премьер республики Виктор Орбан «ведет свою собственную игру с Европейским Союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений».

В конце ноября Кулеба сказал, что некоторые страны публично отказываются помогать Киеву с оружием, однако делают это тайно и через посредников. «За кулисами все происходит», — объяснил министр.

Россия критикует поставки оружия на Украину западными странами. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь поставленных целей, а лишь затянут конфликт. «Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки», — сказал в июне президент Владимир Путин, комментируя решение властей США направить на Украину новые вооружения.

Россия не раз предлагала Украине возобновить переговоры, в Киеве отказываются, считая, что российские власти хотят только перемирия.