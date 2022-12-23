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Столтенберг заявил о желании Москвы «заморозить» конфликт для новой атаки

Генсек НАТО Столтенберг: Россия хочет «заморозить» конфликт на Украине ради наступления
Генсек НАТО Столтенберг считает, что Россия хочет использовать «заморозку» конфликта для подготовки к новому наступлению. Путин говорил, что хочет скорее «закончить эту войну»
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: John Macdougall / dpa / Global Look Press)

Власти Украины изложили свой план мирного урегулирования конфликта, предложив России вывести войска к Рождеству, эта инициатива была отвергнута, президент Владимир Путин не демонстрирует готовности к настоящему миру, написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в колонке для Financial Times.

«Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление <...> Войну начал Путин. Он может покончить с этим сегодня, покинув Украину», — указал он.

Большинство вооруженных конфликтов заканчиваются переговорами, однако дипломатические контакты неразрывно связаны с происходящим на поле боя, продолжил генсек НАТО. Столтенберг связал продолжение поддержки Украины со стороны западных стран с ее «победой в качестве суверенного, независимого государства».

«Путин заявил, что хочет меньше НАТО у границ России. Он получает обратное — более сильную и большую НАТО», — подчеркнул он, назвав недооценку Украины и единства альянса «двумя большими стратегическими ошибками Путина».

Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. С тех пор российские власти неоднократно предлагали украинской стороне начать переговоры, диалог был заморожен весной, в Москве затем не раз призывали к его возобновлению. В Минобороны настаивают, что готовы к конструктивному диалогу, а в МИДе указывают на готовность к переговорам без предварительных условий. В Киеве не желают разговаривать, отмечал Путин. Он в конце декабря заявил, что Москва стремилась прежде и будет продолжать стремиться «закончить эту войну» как можно скорее.

Власти Украины рассматривают предложение России в качестве попытки организовать временное перемирие, «передышку» перед новым наступлением. В этом их поддерживают США, Великобритания и другие западные страны, считая, что российские власти пока не показали заинтересованности в действительном прекращении боевых действий на Украине. Американский президент Джо Байден считает, что достижение мира возможно лишь после вывода российских войск. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — объяснял глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министерство предлагало России вывести войска для начала переговоров.
 

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Столтенберг заявил о желании Москвы «заморозить» конфликт для новой атаки
Столтенберг заявил о желании Москвы «заморозить» конфликт для новой атаки

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