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Премьер Венгрии призвал к переговорам России и США для мира на Украине

Премьер Венгрии Орбан: урегулирования на Украине не будет без переговоров России и США
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Для урегулирования конфликта на Украине требуются переговоры между Россией и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Hirado.

«Американские и российские переговоры нужны: если они не будут вести переговоры, мира не будет», — считает он.

Орбан отметил, что Украина как суверенное государство может существовать только при условии территориальной целостности, но сначала нужно добиться перемирия, а потом уже обсуждать границы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, ее целями он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны. Переговоры по урегулированию ситуации начались почти сразу после начала боевых действий, но позже были заморожены.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для возобновления диалога: «уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, <...> наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», а также отвод российских войск к границам Украины 1991 года. Москва считает требования Киева нереалистичными.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к обсуждению, но Киеву участвовать в переговорах не разрешают США. В Пентагоне отрицали влияние на позицию Киева. Зеленский сам решит, когда и в каком виде вести переговоры, подчеркивали в Белом доме.

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Вашингтон не ведет и не будет вести дискуссии с Москвой по поводу завершения конфликта на Украине без участия Киева, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Владимир Путин

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