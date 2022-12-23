Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало боевых действий
Жена украинского президента Елена Зеленская рассказала о первых часах после начала боевых действий на Украине, интервью с ней опубликовала The Financial Times.
Президент Владимир Зеленский был уже одет в костюм с галстуком, когда она проснулась рано утром 24 февраля от приглушенных звуков взрывов на окраине Киева, рассказала Зеленская. На ее вопрос о происходящем он тогда ответил: «Началось», вспомнила она.
Зеленская отметила, что случившееся не было неожиданным для них, однако они испытывали шок, а план действий заранее не обсуждался: «Мы не обсуждали никаких деталей, что я должна делать с детьми, что он должен делать».
Зеленская собрала сумку и разбудила детей, после чего они провели несколько часов в бункере. Затем семью украинского лидера на три месяца отвезли в неизвестное место, прежде чем им позволили вернуться. Она рассказала, что теперь, если нет воздушной тревоги, она собирает сына в школу, а «если повезет», обедает с мужем. По словам Зеленской, «сейчас нам во всем не хватает нормальности».
Супруга украинского президента в сентябре встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем на 77-й сессии Генассамблеи. В ноябре она рассказала, что большинство украинцев выразили готовность жить без света и тепла несколько лет, если есть перспектива евроинтеграции.