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Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало боевых действий

Утром 24 февраля Владимир Зеленский сказал своей жене «началось», после чего семью вывезли в секретное укрытие на несколько месяцев. Жена украинского лидера отметила, что происходящее вызвало шок, планы действий не строились
Елена Зеленская
Елена Зеленская (Фото: Julien De Rosa / Reuters)

Жена украинского президента Елена Зеленская рассказала о первых часах после начала боевых действий на Украине, интервью с ней опубликовала The Financial Times.

Президент Владимир Зеленский был уже одет в костюм с галстуком, когда она проснулась рано утром 24 февраля от приглушенных звуков взрывов на окраине Киева, рассказала Зеленская. На ее вопрос о происходящем он тогда ответил: «Началось», вспомнила она.

Зеленская отметила, что случившееся не было неожиданным для них, однако они испытывали шок, а план действий заранее не обсуждался: «Мы не обсуждали никаких деталей, что я должна делать с детьми, что он должен делать».

Зеленская собрала сумку и разбудила детей, после чего они провели несколько часов в бункере. Затем семью украинского лидера на три месяца отвезли в неизвестное место, прежде чем им позволили вернуться. Она рассказала, что теперь, если нет воздушной тревоги, она собирает сына в школу, а «если повезет», обедает с мужем. По словам Зеленской, «сейчас нам во всем не хватает нормальности».

Супруга украинского президента в сентябре встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем на 77-й сессии Генассамблеи. В ноябре она рассказала, что большинство украинцев выразили готовность жить без света и тепла несколько лет, если есть перспектива евроинтеграции.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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