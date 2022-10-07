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Орбан заявил об «истекающей кровью» Европе из-за санкций против России

Орбан: из-за санкций Европа «истекает кровью», а Россия «неплохо зарабатывает»
Санкции против Москвы «не оправдали надежд»: они не привели к прекращению боевых действий на Украине, Европа сталкивается с последствиями ограничений, а Россия «неплохо зарабатывает», заявил Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Lev Radin / Global Look Press / Keystone Press Agency)

Санкции против России, введенные из-за военной операции на Украине, «не оправдали возложенных на них надежд», поскольку боевые действия не закончились, написал в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — заявил он, призвав менять «провальную санкционную политику Брюсселя».

Венгерский премьер ранее не раз критиковал введенные Брюсселем ограничения, отмечая, что «положить конец войне» с их помощью не удалось, в то время как стоимость электроэнергии стремительно выросла, что наносит европейским странам огромный ущерб. Орбан призвал к отмене санкций, считая, что за счет этого европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.

В похожем ключе высказывался глава МИД Венгрии Петер Сийярто, назвав новые санкции против России в области энергетики «красной линией». Министр подчеркнул, что власти не хотят заставлять народ платить за конфликт на Украине, к которому страна непричастна.

6 октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который подразумевает установление потолка цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер. По словам Сийярто, Венгрии удалось добиться некоторых исключений — потолок цен на нефть не будет распространяться на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признавал, что последствия санкций для Европы серьезные, цены на энергоносители растут. Он назвал эти трудности «ценой свободы», которую должны заплатить жители европейских стран.

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В конце августа президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, доходы России, как нефтегазовые, так и иные, растут. По данным Минфина, в июле ненефтегазовые доходы бюджета сократились на 29% в годовом выражении, до 990 млрд руб. (в июле прошлого года было 1,39 трлн руб.) Их спад в номинальном выражении стал максимальным по крайней мере с начала 2011 года (период доступной ежемесячной статистики Минфина), если не учитывать апрель 2021 года и декабрь 2017 года.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктор Орбан Венгрия Европа санкции
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