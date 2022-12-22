Песков: Кремль не увидел на встрече Байдена и Зеленского «реальных» призывов к миру

В Кремле рассказали, чего не услышали на встрече Байдена и Зеленского

Вашингтон и Киев не проявляют потенциальную готовность услышать озабоченности Москвы, и это свидетельствует о продолжении линии США, «чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца», считают в Кремле

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не прозвучало «реальных» призывов к миру и предостережений от продолжения Киевом обстрелов населенных пунктов в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не прозвучало также ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса», — сказал он (цитата по ТАСС).

В Кремле также не увидели «реальных», а «не на камеру» призывов к миру и каких-то слов, демонстрирующих потенциальную готовность услышать озабоченности России. «Пока с сожалением можем констатировать тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России», — добавил представитель Кремля.

Это свидетельствует о продолжении линии Штатов, «чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца», считает Песков.

Поездка в США стала первым зарубежным визитом президента Украины Владимира Зеленского после начала российской спецоперации. В Вашингтоне он провел переговоры и пресс-конференцию с американским президентом Джо Байденом, а также выступил в конгрессе. Байден объявил о планах поставить Киеву ракетные комплексы Patriot и продолжить укреплять возможности Украины для самообороны, особенно в области противовоздушной обороны.