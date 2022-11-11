Политика ,
0
Орбан счел, что Евросоюз «все больше втягивается» в конфликт на Украине
Премьер Венгрии Орбан: ЕС поставляет на Украину оружие, все больше втягиваясь в конфликт
Евросоюз сперва поставлял на Украине лишь нелетальное оружие, однако затем была одобрена передача иного вооружения, в европейских странах проходят подготовку украинские военные, это говорит об увеличении участия Европы в конфликте, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.
«В ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом все больше и больше втягиваемся в конфликт», — считает он.
Материал дополняется.