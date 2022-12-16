Советник Орбана поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС и сохранение связей с Россией

Несмотря на то что Украина критикует Венгрию за «продвижение интересов России в ЕС», Будапешт поддерживает ускоренное вступление Киева в объединение, заявил советник Орбана. Страна также хочет сохранить связи с Москвой

Балаш Орбан (Фото: Kondella Misi / wikipedia.org)

Будапешт призывает к скорейшему присоединению Украины к Евросоюзу и одновременно считает важным поддерживать связи с Россией, заявил Bloomberg Балаш Орбан, советник венгерского премьера Виктора Орбана.

Говоря об отношениях с Россией, советник заявил, что позиция Венгрии основана на «идее поддержания связей», поэтому страны «не должны отделяться друг от друга».

Несмотря на то что власти Украины критикуют Венгрию за «продвижение интересов России в ЕС», Будапешт поддерживает усилия Киева по вступлению в союз и хочет, чтобы Европейская комиссия приняла соответствующие меры «настолько быстро, насколько это возможно», сказал Балаш Орбан. «Государства-члены должны оказать давление на Еврокомиссию с тем, чтобы ускорить процесс», — заявил он.

Венгерские власти ранее не раз критиковали санкции ЕС в отношении российского энергетического сектора, введенные из-за военной операции на Украине. Премьер Виктор Орбан в сентябре говорил, что их отмена помогла бы европейской экономике восстановиться и избежать рецессии. Страна заявляла, что не поддержит новые меры против России в сфере энергетики. 12 декабря глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что Будапешт добился нескольких исключений в девятом пакете санкций ЕС (Брюссель утвердил очередной раунд ограничений четыре дня спустя, 16 декабря).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля. Киев неоднократно призывал принять страну в объединение по ускоренной процедуре; Зеленский говорил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к этому и страна сделала все для получения положительного ответа, «вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров».

В июне Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия также дала стране семь рекомендаций, от выполнения которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством в блоке (они касаются в том числе судебной реформы и борьбы с коррупцией). Зеленский пообещал, что все условия будут выполнены.