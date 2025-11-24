ABC узнал о намерении США провести с Россией переговоры по мирному плану
Делегация США рассчитывает провести отдельную встречу с представителями России по поводу плана урегулирования на Украине, сообщил ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Подробности о возможной встрече он не озвучил.
Накануне американские официальные лица, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа, встретились в Женеве с представителями Украины. Стороны обсудили план США из 28 пунктов по прекращению конфликта.
20 ноября его полный текст опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, подлинность документа позднее подтвердил Белый дом. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября, когда американцы отмечают День благодарения, дедлайном для согласия Киева.
После встречи в Женеве Вашингтон и Киев заявили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Рубио охарактеризовал мирный план как «рабочий продукт» и напомнил, что его должны согласовать Украина, США и Россия, это нужно сделать «как можно скорее».
Позднее собственный скорректированный план на основе предложенного США подготовили в ЕС, этот документ опубликовал Reuters. Рубио заявил, что не знает ни о каких «контрпредложениях».
