Может ли Европа предложить альтернативный мирный план по Украине Зеленский в пятницу провел переговоры с Мерцем, Макроном и Стармером

Европейские лидеры созвонились с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить разработанный США мирный план. Западные медиа сообщили, что ЕС готовит альтернативные предложения по урегулированию. Подробнее — в материале РБК

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (Фото: Stefan Rousseau / WPA / Getty Images)

21 ноября корреспондент портала Axios и израильского 12-го канала Барак Равид опубликовал дополнительное соглашение по гарантиям безопасности Украине, подготовленное в рамках разработанного США мирного плана по урегулированию конфликта. «Эти рамки устанавливают условия для перемирия между Украиной и Российской Федерацией и обеспечивают гарантии безопасности, основанные на принципах ст. 5 Североатлантического договора, адаптированных к обстоятельствам этого конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров», — пояснил Равид в соцсети X.

Один из пунктов соглашения гласит: члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью европейской стабильности, и обязуются действовать согласованно с США в ответ на любое нарушение режима прекращения огня.

Из документа следует, что он вступит в силу сразу после подписания и будет действовать в течение десяти лет с возможностью продления. «Контроль за соблюдением соглашения будет осуществлять Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США», — говорится в последнем пункте соглашения.

Текст разработанного США мирного плана 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. «Этот план был разработан с учетом реалий ситуации <...>, чтобы найти наилучший сценарий, в котором выигрывают обе стороны и получают больше, чем вынуждены отдать», — заявила представитель администрации США Кэролайн Левитт. При этом госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что план из 28 пунктов может быть не единственным и не окончательным. По его словам, урегулирование конфликта на Украине потребует широкого обмена «серьезными и реалистичными идеями». Представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 ноября, что Россия официально не получала никаких планов от США. «Официально российская сторона, Министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Мы открыты к диалогу», — добавила она.

Как в ЕС отреагировали на план США

В Европе изначально довольно скептически отнеслись к подготовленному США плану. Хотя напрямую европейские чиновники и не критиковали предложения американцев, многие из них публично заявили о том, что обсуждения, касающиеся Украины, невозможны без участия Киева и самого ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас сказала на встрече глав МИД ЕС 20 ноября, что любое предложение по урегулированию «потерпит неудачу» без поддержки со стороны Украины и Европы.

По информации Reuters, во время консультаций европейцы фактически выступили против мирного плана Трампа, отметив, что не поддержат требование «суровых уступок» для Киева. «Украина должна сохранить свой суверенитет, а в каких именно границах — это должно стать предметом переговоров на равных. И это важно не только для Украины, но и для Европы», — заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила 21 ноября, что блок не получал официальной информации о мирном плане США. При этом она заявила о намерении обсудить инициативу США с украинским президентом Владимиром Зеленским и «мировыми лидерами» на грядущем саммите G20 в Йоханнесбурге. Как ожидается, 22 ноября представители европейских стран соберутся там на экстренное заседание, посвященное вопросам урегулирования.

The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что недовольные американским планом европейцы приступили к разработке альтернативных предложений по урегулированию «с учетом более выгодных для Киева условий». При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила на брифинге 21 ноября, что не может подтвердить информацию о подготовке европейцами альтернативного мирного плана.

По информации Bild, в связи со всем этим канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил запланированные на 21 ноября мероприятия для проведения срочной телефонной конференции с Зеленским и европейскими коллегами. К этой дискуссии присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер. В соответствии с заявлением, опубликованным по итогам переговоров на сайте правительства ФРГ, европейские лидеры «подтвердили свою непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру». Они поприветствовали мирные усилия США, но в то же время договорились продолжать добиваться целей по защите «жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе». «Это включает среди прочего обеспечение того, чтобы линия соприкосновения оставалась отправной точкой для любого соглашения, а Вооруженные силы Украины сохраняли способность эффективно защищать суверенитет Украины», — говорится в заявлении. Кроме того, участники телеконференции сошлись во мнении, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС или НАТО, «требует одобрения европейских партнеров или консенсуса между союзниками».

Агентство Bloomberg интерпретировало итоги переговоров Мерца, Стармера и Макрона с Зеленским как отказ от ключевых положений американского плана. Сам украинский лидер подтвердил после беседы, что на ней обсуждались предложения США. «Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир», — добавил Зеленский.

Позже Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Украина, Франция, ФРГ и Британия работают над «встречным предложением» по мирному урегулированию.

Что могут предложить европейцы

В феврале, когда возобновились контакты России и США, европейцы также остались в стороне от переговорного процесса. Перед встречей в Эр-Рияде Кит Келлог, на тот момент спецпосланник президента США по Украине, прямо заявил: физически европейские страны за переговорным столом присутствовать не будут, но их интересы учтут. Американская сторона объясняла это «двусторонним подходом», который предполагает отдельные контакты с Россией, Украиной и союзниками. При этом предполагалось, что Европа будет подключена к обсуждениям на более позднем этапе. Однако, как замечает Neue Zürcher Zeitung, «в очередной раз европейцы обречены следить за развитием событий только со стороны».

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин отмечает, что у администрации США нет большого желания плотно взаимодействовать с европейцами. «Может быть, Вашингтон исходит из того, что позиция ЕС однобокая. Может быть, в США просто считают, что обойдутся без Европы. В любом случае в той конфигурации, в которой представлен сегодняшний план, я пока место для Европы не вижу. Ее, откровенно говоря, оставили за скобками», — заявил РБК эксперт.

По его оценке, европейцы вряд ли готовят какой-то альтернативный план. «Суть в том, что ЕС не менял позицию — блок по-прежнему выступает за полномасштабную поддержку Украины. Кроме того, европейцы исходят из того, что любые переговоры возможны только после прекращения военных действий без предварительных условий», — поясняет Топорнин.

Заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Игорь Истомин считает, что налицо некоторая растерянность европейских участников. «Они пока только прорабатывают контригру. Мы видели подобную реакцию и раньше, в предыдущие девять месяцев, когда также предпринимались попытки урегулирования. Однако тогда они находили ресурсы, чтобы не допустить соглашения и продлить конфликт. Сложно сказать заранее, есть ли у них для этого достаточный ресурс сейчас», — заявил РБК эксперт. Он не исключает, что Соединенные Штаты будут использовать инструменты давления на все стороны. «Мы это видели, в том числе в их санкционной политике в отношении России. США могут пригрозить определенными мерами давления в отношении Зеленского и европейских союзников или даже их применить», — добавил Истомин.

Reuters со ссылкой на источники утверждает, что США уже пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если рамочный вариант соглашения не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября.

В июле США согласовали с европейскими союзниками схему поставок, известную как «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) — в соответствии с ней, теперь европейцы оплачивают закупку американского оружия для Киева. В ЕС также активизировалось обсуждение темы дальнейшего финансирования Киева. На этой неделе фон дер Ляйен направила письмо странам блока с тремя предложениями по помощи Украине; одно из них предполагает использование замороженных российских активов в качестве гарантий для «репарационного кредита» Киеву в размере до €140 млрд. Глава ЕК считает этот вариант «предпочтительным». Вместе с тем в ЕС все еще нет единства по этому вопросу, как подтвердили РБК в посольстве Франции в Москве. По словам дипломатов, обсуждения вокруг этого вопроса продолжатся на встрече лидеров блока в декабре.

Как сообщили Reuters и AFP, 21 ноября также состоялся телефонный разговор Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. По словам украинского лидера, беседа длилась почти час, в ней также участвовал министр армии США Дэниел Дрисколл. «Мы <...> стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения долгосрочного мира», — сказал также Зеленский, добавив, что «вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным».

В вечернем обращении к нации украинский лидер отметил, что его страна сейчас стоит перед крайне трудным выбором: потерять основного партнера или достоинство. «Либо сложные 28 пунктов, либо очень сложная зима», — сказал Зеленский, пообещав, что при поиске решений в любом случае национальные украинские интересы будут учтены и «окончания Украины» не будет. Трамп в обращении 21 ноября подтвердил, что 27 ноября — крайний срок для Украины, чтобы принять американский мирный план.