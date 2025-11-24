Британский дипломат предупредил о лазейках для Украины в мирных планах

Мирный план должен гарантировать, что Россия не заподозрит, будто Украина сможет по его условиям вступить в НАТО, считает бывший британский дипломат. США предлагают закрепить отказ Киева от альянса, ЕС придерживается иного подхода

Тони Брентон (Фото: Олег Наумов / ТАСС)

Одной из «главных проблем» мирных инициатив по российско-украинскому конфликту по-прежнему остаются гарантии безопасности для Украины, заявил Би-би-си бывший посол Великобритании в России Тони Брентон (2004–2008).

«Россияне с большим подозрением относятся к любым гарантиям, которые, по их мнению, будут равносильны лазейке для вступления Украины в НАТО», — добавил дипломат.

США и Евросоюз представили две версии мирного плана. Документы по-разному смотрят на атлантическую интеграцию Украины и другие ключевые для Киева вопросы. Американская сторона предлагает Украине законодательно закрепить отказ от вступления в НАТО, аналогичная строка появится и в уставе НАТО. Европейские страны в этом вопросе предлагают опираться только на позицию стран НАТО и консенсус, которого сейчас нет.

Кроме того, европейская сторона предложила дать Украине гарантии от США, аналогичные положению НАТО о коллективной обороне; в варианте документа от Вашингтона этот пункт отсутствовал. США также выразили готовность дать обязательство по неразмещению войск НАТО на украинской территории, тогда как европейские страны предлагают ограничить это положение «только мирным временем».

Делегации Украины и США обсудили проект соглашения 23 ноября, им удалось согласовать или скорректировать большинство деталей, «окончательные решения» в рамках этого проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, сообщил Белый дом.

Президент Владимир Путин сообщил 21 ноября, что американский план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». «Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — рассказал его представитель Дмитрий Песков 24 ноября.