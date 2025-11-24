В Киеве заявили, что прежнего мирного плана больше не существует
Мирного плана в том виде из 28 пунктов, в «в котором его все видели», «больше не существует». Об этом написал в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) советник главы Офиса президента Александр Бевз.
«Часть пунктов была изъята, часть — изменена. ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», — написал он.
Материал дополняется
