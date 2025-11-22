Bloomberg узнал о попытке европейцев переписать план США до дедлайна

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других европейских стран пытаются успеть до крайнего срока — четверга, 27 ноября — и переписать мирный план США, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

При этом европейцы хотят представить переписанный документ как конструктивное обновление. Лидеры стараются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.

Высокопоставленные чиновники США считают, что установление крайних сроков превращается в ультиматум.

После того, как нардем Украины Алексей Гончаренко опубликовал план The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала об ожидании США от Зеленского, что он подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября. По их данным, американские официальные лица хотят представить мирную сделку в Москве позднее в этом месяце и завершить весь процесс к началу декабря.

При этом, как сообщил позднее Politico, по данным высокопоставленного представителя Белого дома, Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных, если не согласится на мирный план США. Газета называет другой срок. В статье говорится, что американский президент Дональд Трамп дал Зеленскому срок до 24 ноября, чтобы тот подписал соглашение.

Материал дополняется