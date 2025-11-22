 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о попытке европейцев переписать план США до дедлайна

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других европейских стран пытаются успеть до крайнего срока — четверга, 27 ноября — и переписать мирный план США, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

При этом европейцы хотят представить переписанный документ как конструктивное обновление. Лидеры стараются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.

Высокопоставленные чиновники США считают, что установление крайних сроков превращается в ультиматум.

Politico узнал о возмущении ЕС из-за части об активах России в плане США
Политика
Стив Уиткофф

После того, как нардем Украины Алексей Гончаренко опубликовал план The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала об ожидании США от Зеленского, что он подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября. По их данным, американские официальные лица хотят представить мирную сделку в Москве позднее в этом месяце и завершить весь процесс к началу декабря.

При этом, как сообщил позднее Politico, по данным высокопоставленного представителя Белого дома, Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных, если не согласится на мирный план США. Газета называет другой срок. В статье говорится, что американский президент Дональд Трамп дал Зеленскому срок до 24 ноября, чтобы тот подписал соглашение.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:45 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:45
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Хоккейный «Спартак» отказался от голкипера Николаева Спорт, 12:52
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 12:38
Российские военные взяли под контроль два села в Запорожье и ДНР Политика, 12:33
Guardian назвала одноклассника Вэнса новым спецпредставителем Трампа Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Шанхай» Слуцкого завершил сезон в чемпионате Китая на втором месте Спорт, 12:29
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины Политика, 12:28
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 12:27
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Умерла итальянская певица Орнелла Ванони Общество, 12:19
Bloomberg узнал о попытке европейцев переписать план США до дедлайна Политика, 12:16
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 12:08