 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«РБК-Украина» узнал, какие пункты мирного плана США «вынесли за скобки»

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев и Вашингтон согласовали позиции о численности ВСУ и формате обмена пленными, при этом вопрос территорий и закрепление в Конституции отказ Украины от вступления в НАТО будут лично обсуждать Зеленский и Трамп, пишет издание
Фото: Emma Farge / Reuters
Фото: Emma Farge / Reuters

Делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского мирного плана, а значительную часть из спорных — скорректировать, утверждает «РБК-Украина».

По данным издания, среди согласованных пунктов — численность ВСУ и формат обмена пленными. В то же время вопрос о территориях и закреплении в Конституции Украины положения об отказе вступать в НАТО стороны договорились «вынести за скобки». Эти темы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп, говорится в материале.

FT назвала три сценария развития событий вокруг плана США по Украине
Политика
Дональд Трамп

Одним из самых «противоречивых» положений в документе называется то, которое касается вывода ВСУ из ДНР. Источник издания сообщил, что, по оценке американских военных, которые приезжали на Украину на прошлой неделе, следующие месяцы для Киева будут критическими и он «всё равно» потеряет находящиеся под его контролем территории этого региона.

Встреча Трампа и Зеленского может состояться уже на этой или на следующей неделе, хотя конкретная договоренность о дате не была согласована, отмечается в статье. Источники Reuters сообщали, что Зеленский отправится в США на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом «наиболее чувствительные аспекты плана».

The Telegraph сравнил планы ЕС и США по миру на Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Переговоры представителей США и Украины в Женеве прошли 23 ноября, на них обсуждался американский мирный план из 28 пунктов. Документ предусматривает целый ряд предложений, в том числе вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, отказ Киева от вступления в НАТО и сокращение численности украинской армии. По итогам встречи Киев и Вашингтон разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования», заявили в Белом доме. США хотят согласовать план как можно скорее, отметил госсекретарь Марко Рубио. Собственную версию документа представил ЕС, он отличается от американского в том числе параметрами сокращения численности ВСУ. Кроме того, европейские страны выступают за прекращение огня до начала реализации соглашения.

Москва получила план США, он может стать основой для мирных переговоров, сообщал президент России Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине мирный план США Женева переговоры
Материалы по теме
Рубио поделился деталями плана США по мирному урегулированию на Украине
Политика
Axios узнал, что США и Украина достигли прогресса по мирному плану
Политика
Ермак анонсировал вторую встречу по мирному плану США с участием ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 11:18 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 11:18
В Финляндии призвали убрать лазейку для приобретения квартир россиянами Политика, 11:23
Собственник не может выселить субарендаторов. Но есть опасное исключениеПодписка на РБК, 11:23
CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам Политика, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:15
США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам Политика, 11:13
В Москве на торги выставили столетнее здание-памятник у дома Юшкова Недвижимость, 11:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Биткоин частично восстановился после обвала. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:09
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:04
ФНС увидела сокращение дробления бизнеса после ввода порога в 60 млн руб. Бизнес, 11:02
В МВД назвали основные методы «финансовой самообороны» Общество, 11:01
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:00
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 10:50
Как защитить коммерческую тайну в цифровую эпохуПодписка на РБК, 10:47