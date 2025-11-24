«РБК-Украина» узнал, какие пункты мирного плана США «вынесли за скобки»

Киев и Вашингтон согласовали позиции о численности ВСУ и формате обмена пленными, при этом вопрос территорий и закрепление в Конституции отказ Украины от вступления в НАТО будут лично обсуждать Зеленский и Трамп, пишет издание

Фото: Emma Farge / Reuters

Делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского мирного плана, а значительную часть из спорных — скорректировать, утверждает «РБК-Украина».

По данным издания, среди согласованных пунктов — численность ВСУ и формат обмена пленными. В то же время вопрос о территориях и закреплении в Конституции Украины положения об отказе вступать в НАТО стороны договорились «вынести за скобки». Эти темы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп, говорится в материале.

Одним из самых «противоречивых» положений в документе называется то, которое касается вывода ВСУ из ДНР. Источник издания сообщил, что, по оценке американских военных, которые приезжали на Украину на прошлой неделе, следующие месяцы для Киева будут критическими и он «всё равно» потеряет находящиеся под его контролем территории этого региона.

Встреча Трампа и Зеленского может состояться уже на этой или на следующей неделе, хотя конкретная договоренность о дате не была согласована, отмечается в статье. Источники Reuters сообщали, что Зеленский отправится в США на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом «наиболее чувствительные аспекты плана».

Переговоры представителей США и Украины в Женеве прошли 23 ноября, на них обсуждался американский мирный план из 28 пунктов. Документ предусматривает целый ряд предложений, в том числе вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, отказ Киева от вступления в НАТО и сокращение численности украинской армии. По итогам встречи Киев и Вашингтон разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования», заявили в Белом доме. США хотят согласовать план как можно скорее, отметил госсекретарь Марко Рубио. Собственную версию документа представил ЕС, он отличается от американского в том числе параметрами сокращения численности ВСУ. Кроме того, европейские страны выступают за прекращение огня до начала реализации соглашения.

Москва получила план США, он может стать основой для мирных переговоров, сообщал президент России Владимир Путин.