Ермак опубликовал совместное заявление Украины и США после встречи
Представители США и Украины 23 ноября провели в Женеве переговоры по американскому мирному предложению, по итогам которых стороны подготовили обновленный рамочный документ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.
Он опубликовал совместное заявление двух стран. «Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными», — говорится в заявлении, которое разместил Ермак.
В сообщении подчеркивается, что стороны подтвердили необходимость полного уважения суверенитета Украины в любом будущем соглашении. Украинская делегация выразила благодарность США и лично президенту Дональду Трампу за усилия по завершению конфликта.
Стороны договорились продолжать интенсивную работу над общими предложениями в ближайшие дни и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Окончательные решения по рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.
Ранее США представили мирный план из 28 пунктов, который предполагал отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, а также ограничение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих. Документ был опубликован украинским депутатом Алексеем Гончаренко и изданием Axios.
Европейские союзники разработали альтернативный план, который, по данным Reuters, состоит из 27 пунктов и содержит менее жесткие условия. В европейской версии полностью не исключается вступление Украины в НАТО, а численность ВСУ ограничивается 800 тыс. бойцов вместо 600 тыс.
