 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Ермак опубликовал совместное заявление Украины и США после встречи

Представители делегации Украины во время переговоров в Женеве
Представители делегации Украины во время переговоров в Женеве (Фото: Emma Farge / Reuters)

Представители США и Украины 23 ноября провели в Женеве переговоры по американскому мирному предложению, по итогам которых стороны подготовили обновленный рамочный документ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Он опубликовал совместное заявление двух стран. «Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными», — говорится в заявлении, которое разместил Ермак.

В сообщении подчеркивается, что стороны подтвердили необходимость полного уважения суверенитета Украины в любом будущем соглашении. Украинская делегация выразила благодарность США и лично президенту Дональду Трампу за усилия по завершению конфликта.

Стороны договорились продолжать интенсивную работу над общими предложениями в ближайшие дни и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Окончательные решения по рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.

Мирный план трех стран ЕС по версии Reuters. Полный текст
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Ранее США представили мирный план из 28 пунктов, который предполагал отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, а также ограничение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих. Документ был опубликован украинским депутатом Алексеем Гончаренко и изданием Axios.

Европейские союзники разработали альтернативный план, который, по данным Reuters, состоит из 27 пунктов и содержит менее жесткие условия. В европейской версии полностью не исключается вступление Украины в НАТО, а численность ВСУ ограничивается 800 тыс. бойцов вместо 600 тыс.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
мирный план Украина США Андрей Ермак
Материалы по теме
Рубио заявил о желании США согласовать мирный план «как можно скорее»
Политика
Мирный план трех стран ЕС по версии Reuters. Полный текст
Политика
Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 10:58 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 10:58
В Финляндии призвали убрать лазейку для приобретения квартир россиянами Политика, 11:23
Собственник не может выселить субарендаторов. Но есть опасное исключениеПодписка на РБК, 11:23
CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам Политика, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:15
США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам Политика, 11:13
В Москве на торги выставили столетнее здание-памятник у дома Юшкова Недвижимость, 11:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Биткоин частично восстановился после обвала. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:09
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:04
ФНС увидела сокращение дробления бизнеса после ввода порога в 60 млн руб. Бизнес, 11:02
В МВД назвали основные методы «финансовой самообороны» Общество, 11:01
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:00
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 10:50
Как защитить коммерческую тайну в цифровую эпохуПодписка на РБК, 10:47