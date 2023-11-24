Демографы и репродуктологи оценили идею ограничений на аборты в России

Частичный запрет на аборты, судя по зарубежному опыту, не приведет к росту рождаемости, но, вполне возможно, станет причиной обращения женщин к «подпольным абортариям», считают опрошенные РБК эксперты

Фото: Hannes P Albert / Global Look Press

Российские власти, как светские, так и духовные, вернулись к обсуждению ограничительных мер на проведение абортов. В некоторых регионах уже заявили об отказе от прерывания беременности в частных учреждениях, в других ввели ответственность за склонение к совершению аборта. При этом демографы и специалисты в области репродукции утверждают, что в России нет связи между абортами и уровнем рождаемости, и считают, что запретительные меры не помогут улучшить демографию.

Кто предлагает ограничивать аборты

Около месяца назад дискуссия о необходимости повышать рождаемость в России в том числе через ограничения абортов получила новое развитие. В конце октября член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выступила на круглом столе и предложила внести ряд изменений в законодательство, касающихся искусственного прерывания беременности. Так, предлагается разрешить делать аборты только в государственных и муниципальных медицинских организациях на сроке до восьми недель (сейчас их можно делать также в частных клиниках, срок — до 12 недель). Перед этим необходимо будет сделать УЗИ и показать матери сердцебиение плода. Помимо этого предлагаемые поправки в законодательство предусматривают увеличение времени ожидания аборта до семи суток (сейчас его можно сделать через 48 часов с момента обращения). Помимо этого согласие на аборт должен будет давать отец ребенка, если пара состоит в браке.

Президент Владимир Путин в начале ноября отмечал, что проблема абортов в России стоит остро. По его мнению, решить ее можно было бы путем запрета продажи препаратов для прерывания беременности или усилением поддержки семей.

Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники сообщала, что 8 ноября патриарх Кирилл направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил проработать законодательный запрет на проведение абортов в частных клиниках. Копия этого письма есть у РБК. В нем патриарх утверждал, что частные клиники часто не соблюдают ограничения, предписанные Минздравом в части прерывания беременности, «по причинам коммерческой заинтересованности». Это может «свести на нет действия государства по увеличению рождаемости», писал патриарх.

В комитете по охране здоровья Госдумы РБК сказали, что пока находятся на этапе сбора предложений по вопросу проработки запрета абортов в частных клиниках.

Через несколько дней патриарх высказался по теме абортов на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению. «К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов», — сказал он, уточнив, что некоторые регионы решают запретить склонение женщин к абортам, например Мордовия. «Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах и на федеральном уровне», — добавил патриарх.

С различными инициативами по сокращению числа проводимых в России абортов отдельно также выступали депутаты и сенаторы. Так, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за «склонение или принуждение» женщины к аборту. Депутат Дмитрий Гусев выступил в поддержку запрета на проведение абортов в частных клиниках.

Как решают вопрос регионы

Некоторые российские регионы не стали дожидаться каких-либо решений на федеральном уровне, а приняли меры самостоятельно. В Крыму все частные клиники отказались проводить процедуры по прерыванию беременности после просьбы «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации», сообщал минздрав региона. Глава республики Сергей Аксенов называл решение клиник «важной общественной инициативой, которая была выдвинута без участия органов власти». По его словам, полностью запрещать аборты власти полуострова не собираются.

Следом за клиниками Крыма четыре из пяти клиник Курской области, имеющих лицензию на проведение абортов, отказались от таких процедур.

В Нижегородской области сейчас рассматривается проект регионального закона, запрещающий проводить аборты в частных клиниках, его внес губернатор Глеб Никитин. 22 ноября депутаты регионального закса приняли его в первом чтении. Профильный комитет по соцвопросам одобрил запрет, но рекомендовал отказаться от сокращения сроков беременности, на которых можно делать аборт, и оставить их прежними — 12 недель.

В Калининградской области приняли региональный закон, который устанавливает административную ответственность за склонение женщин к аборту (под этим признаются действия по понуждению к прерыванию беременности через уговоры и обман). Штрафы за правонарушение составляют от 3 тыс. до 50 тыс. руб. Так же поступили и в Тверской области.

Мордовия приняла аналогичный запрет на пропаганду абортов еще в августе.

«В России связь между искусственным прерыванием беременности и рождаемостью отсутствует»

Эксперты, с которыми поговорил РБК, убеждены, что ограничение на проведение абортов не приведет к росту рождаемости. «В современном обществе, в котором люди обладают контрацептивной грамотностью и имеют доступ к контрацепции, связь между искусственным прерыванием беременности и рождаемостью отсутствует. Россия относится именно к таким странам», — утверждает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов.

Он поясняет, что в данные российской абортной статистки входят все беременности, которые не завершились родами, то есть в общее число абортов попадают выкидыши, прерывание беременности по медицинским показаниям и другие случаи. Незнание этих особенностей статистики может вызывать убеждение, что запрет или сильное ограничение доступа к искусственным абортам приведут к росту рождаемости, полагает Ефремов. «Искусственные прерывания беременности по желанию женщины без показаний составляют меньшую часть абортов в России (менее 180 тыс. в год, по данным Минздрава, и их число сокращается ежегодно примерно на 10 тыс.), а из всех беременностей это менее 10%. По этим показателям уровень абортов в России ничуть не выше, чем в других развитых странах, где искусственные аборты по желанию женщины легальны», — добавляет эксперт.

В 2020 году в России было проведено около 450 тыс. абортов (данные Росстата и Минздрава). В 2021 году, по информации Росстата, в России было реализовано 446 тыс. абортов, по информации Минздрава — 408,9 тыс. В Минздраве отмечали, что в 2021 году число абортов в России снизилось с 13,1 до 12 на 1 тыс. женщин фертильного возраста год к году. В 2022 году Росстат и Минздрав привели одинаковую статистику — около 400 тыс. процедур по прерыванию беременности.

Ефремов допускает, что жесткий запрет искусственных абортов в России может привести к росту числа рождений в следующий год на несколько десятков тысяч. Но этот рост будет компенсирован последующим снижением рождаемости спустя два-три года, уверен научный сотрудник Института Гайдара. «Вдобавок могут распространиться опасные для жизни и здоровья женщин практики провоцирования выкидышей, нелегальных искусственных абортов, также может вырасти младенческая смертность от внешних причин», — поясняет он.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак также считает, что запрет абортов не может стать средством народосбережения и решения демографических проблем России. «Наша страна имеет собственный крайне негативный опыт запрета абортов, результатом которого стало обращение женщин для искусственного прерывания беременности в немедицинские учреждения — «подпольные абортарии», а также использование различных вмешательств в домашних условиях», — поясняет он. Корсак также добавляет, что криминальные аборты в течение многих десятилетий были причиной высокой смертности и бесплодия среди молодых женщин.

«О запрете легко говорят люди, не имеющие отношения к медицине, и те, кто не имеет отношения к охране здоровья и медицинской помощи женщинам. Они не знают и не понимают последствий таких ограничений. Им не грозит оказаться у постели умирающих женщин. Им не грозит общественное осуждение. К глубокому сожалению, они не учитывают и сегодняшний опыт нашей страны, связанный с санкциями недружественных стран, который является ярчайшим доказательством, что запреты бесполезны», — добавляет он.

Эксперт считает, что реакцией на сообщения о нарушениях частных клиник в части проведения абортов, о которых упоминал патриарх Кирилл в своем письме в Госдуму, должны стать проверки этих клиник и предусмотренные законом наказания в случае подтверждения нарушений.

«Признание государством права женщины самой решать — вынашивать беременность или прервать ее [которое сейчас закреплено в законе и приказах Минздрава] — является следствием пройденных в прошлом печальных уроков запрета абортов, которые привели к пониманию того, что главным методом решения этой проблемы является профилактика нежелательной беременности через повышение уровня информированности населения, в особенности молодежи, начиная со школьного возраста, и обеспечения доступности контрацептивных средств», — считает президент РАРЧ. Он также подчеркивает, что необходимо проявлять особое внимание и заботу о беременных женщинах, предоставлять им различные льготы и поддержку со стороны государства и общества.

Демограф Игорь Ефремов обращает внимание на то, что во всем мире логика развития законодательства об абортах направлена от их запретов к их легализации. Обратный процесс происходил лишь дважды: в США в прошлом году и в Польше в 1993 и 2020 годах, поясняет эксперт, добавляя, что в обоих случаях ограничения и запреты были связаны с религиозно-политической дискуссией в обществе, а не с демографией.

«Запрет искусственных абортов в Польше с 1993 года (кроме медицинских показаний и редких других случаев) и почти полный запрет с 2020 года стали действовать в период быстрого снижения рождаемости в этой стране. Действие запрета в обоих случаях не повлияло на динамику рождаемости, и она продолжила снижаться. В США, судя по оперативным данным, запрет абортов в значительной части штатов привел лишь к всплеску абортного туризма между штатами, а также к росту младенческой смертности», — утверждает Ефремов.