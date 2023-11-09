Минздрав Крыма заявил о прекращении абортов в частных клиниках региона

Власти и духовенство Крыма попросили частные клиники «внести вклад в улучшение демографической ситуации» и прекратить делать аборты. Теперь сделать аборт в регионе можно будет только в госклинике

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Частные клиники Крыма добровольно отказались проводить процедуры по прерыванию беременности после соответствующей просьбы со стороны профильных ведомств, сообщил минздрав Крыма.

Перед этим в ведомстве провели круглый стол с представителями Росздравнадзора, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, общественной организации «Русское единство» и частных клиник, имеющих лицензии на проведение абортов. Чиновники и представители бизнеса рассмотрели опыт регионов, где клиники перестали прерывать беременность. Бизнесу предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов», все клиники согласились.

Аборты продолжат делать в государственных клиниках, где обратившихся женщин будут направлять на психологическое консультирование. Психологи «помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения», заявили в минздраве.

С января по сентябрь 2023 года на консультацию у психолога в Крыму направили всех обратившихся за абортом — 1037 человек, переубедили только 21,1% из них. В 2022 году отказались от аборта 10,1%.

Запрет или ограничение абортов не только не выгодны стране, но и имеют «негативный демографический потенциал», указывал первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Он пояснял, что не имеющие доступа к аборту по ОМС и не способные позволить себе прервать беременность в частной клинике женщины все равно попытаются провести небезопасный «подпольный» аборт — сами или с посторонней помощью. Это грозит повышенной материнской смертностью, в годы запрета абортов с советский период она в 32 раза превышала нынешние показатели, отмечает эксперт.

По подсчетам Прохоренко, только в 2018 году на так называемое «доабортное консультирование», где женщин уговаривают не идти на аборт, потратили порядка 140 млн руб. На эти средства, говорит он, можно было снизить число нежелательных беременностей иначе, купив около 1,5 млн презервативов и раздав всем желающим несовершеннолетним.

Президент Владимир Путин в 2017 году также отмечал, что запрет абортов провоцирует женщин обращаться в подпольные клиники. «Здесь ничего нельзя «ломать через колено», есть опасения, что будут расти махровым цветом подпольные операции», — говорил он. Путин тогда призвал к «взвешенным» решениям, учитывая негативный опыт других стран. В 2021 году он назвал важным уговорить женщину не делать аборты. «Но что еще важнее — надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги», — добавил он.



В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране до конца года планируют ужесточить контроль над обращением препаратов для прерывания беременности. По его словам, такие препараты должны «жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях». Министр также назвал порочным желание отложить рождение детей ради карьеры.