Частные клиники еще одного региона отказались от медикаментозных абортов

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В Курской области частные клиники перестают делать медикаментозные аборты, сообщил вице-губернатор региона Андрей Белостоцкий. По его словам, от проведения этой процедуры отказались четыре из пяти учреждений, имеющих соответствующую лицензию.

«Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу. Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка», — заявил Белостоцкий (цитата по РИА «Курск»).

Как отмечает ГТРК «Курск», в региональной программе демографической политики заложена следующая цель: к 2025 году сохранять ребенка должны более 40% женщин, которые приходят в клинику для прерывания беременности.

Вице-губернатор также выразил надежду, что последняя частная клиника, у которой есть соответствующая лицензия, откажется от проведения медикаментозных абортов в ближайшее время.

Количество абортов в России устойчиво снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В 2020 году Росстат зафиксировал 553 тыс. абортов (на каждые 100 родов приходилось 38,8 случая искусственного прерывания беременности). По итогам 2022 года это число сократилось уже до 506 тыс. При этом, по данным Росстата, на частные клиники приходится пятая часть от всех проведенных в стране абортов.

Из отчета статистического ведомства также следует, что за 2022 год число прерываний беременности в частном сегменте здравоохранения увеличилось на 2,8%, а в государственном уменьшилось почти на 3,7%. При этом в прошлом году значительно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — примерно на 60%.

Ранее на этой неделе власти Крыма объявили, что частные клиники полуострова отказались проводить процедуры по прерыванию беременности.