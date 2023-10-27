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В Думе обсудят идею разрешить аборты только с согласия мужа

Комитет Думы обсудит идею разрешить аборты до 8 недель и при согласии мужа
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Комитет Государственной думы по охране здоровья обсудит инициативу Русской православной церкви (РПЦ) по внесению изменений в законодательство об абортах, работа займет около месяца. Об этом сообщили в парламентском комитете, передает корреспондент РБК.

Ранее член комитета по охране здоровья Вероника Власова, выступая на круглом столе на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» в Госдуме, представила презентацию с инициативой.

Как сообщает «Парламентская газета», депутатам предложили ужесточить административное и уголовное наказание за нелегальное проведение операций по прерыванию беременности, а также установить административное наказание за «склонение» россиянок к абортам и их рекламу.

Авторы презентации, которую представляла парламентарий, предложили внести поправки в ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Существующие положения, согласно которым решение о прерывании беременности должна принимать женщина, предлагалось изменить так, чтобы решение об аборте принимали «женщина и семья».

Также Власова предложила сделать обязательным доабортное консультирование женщин перед операцией. Кроме того, «информированное согласие» перед ней обязательно должны дать мать и отец ребенка (если пара состоит в браке), следует из текста поправок. Для аборта несовершеннолетним девушкам предлагается сделать обязательным согласие одного родителя.

Срок, когда операция допустима, предлагается сократить с 12 до восьми недель. При этом перед абортом женщине должны обязательно сделать УЗИ и продемонстрировать сердцебиение плода, уточняется в тексте поправок. Женщины, ставшие жертвами изнасилования, смогут сделать аборт при сроке беременности до 12 недель вместо 22, как сейчас.

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Сделать аборт, согласно поправкам, можно будет только в государственной клинике не ранее чем через семь суток с момента обращения. Сейчас срок ожидания операции составляет 48 часов, ее можно сделать в том числе в частной клинике.

Ранее с аналогичными инициативами выступала патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ. Как отмечал иерей Федор Лукьянов, церковь считает, что проводить аборты можно только при согласии мужа после доабортного психологического консультирования и УЗИ с демонстрацией сердцебиения. Также он предлагал сократить период, в который возможен аборт, и исключить аборты из ОМС.

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Теги
аборты Госдума беременность РПЦ
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