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Первый российский регион принял закон о запрете пропаганды абортов

Мордовия первой среди российских регионов запретила пропаганду абортов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутаты государственного собрания Республики Мордовия 2 августа приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Сообщение об этом размещено на сайте госсобрания.

Закон «О запрещении пропаганды искусственного прерывания беременности и склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия» внесла на обсуждение Общественная палата региона. Его авторы отмечают, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости.

«Пропаганда искусственного прерывания беременности запрещается», — говорится во второй статье принятого документа. Согласно тексту закона, пропагандой будет считаться распространение такой информации, которая, в частности:

  • формирует желание совершить искусственное прерывание беременности;
  • формирует негативное отношение к беременности и родам, страх перед вынашиванием и воспитанием ребенка;
  • формирует представление о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности для жизни и здоровья женщин (в т.ч. с использованием для описания процедуры искусственного прерывания беременности слов «безопасный», «бархатный», «мягкий» и иных аналогичных выражений);
  • оправдывает необходимость проведения искусственного прерывания беременности в ситуациях, когда отсутствует непосредственная угроза жизни и здоровью беременной женщины (включая обоснование необходимости и целесообразности проведения искусственного прерывания беременности наличием у ребенка врожденных аномалий и пороков развития);
  • обосновывает преимущества искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка;
  • содержит сведения о «социальной равноценности» искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка;
  • содержит негативные субъективные мнения о перспективах жизни ребенка в случае его рождения (в том числе в связи с экономическими и социальными условиями жизни семьи).

Учитываться будет распространение такой информации в форме текста, звуковых дорожек, изображений, игр, фильмов, видеороликов, распространяемых в СМИ или в Сети, а также в виде любой печатной продукции.

Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, а также «навязывание или предоставление женщине информации, отнесенной настоящим законом к пропаганде искусственного прерывания беременности». Кроме того, запрещаются аналогичные действия в отношении близких родственников и партнера беременной женщины, «направленные на понуждение склонять беременную женщину к прерыванию беременности».

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В документе также отмечается, что склонением к аборту не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

За нарушение закона устанавливается административная ответственность — какая именно, в тексте закона не уточняется. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Материал дополняется

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Мордовия пропаганда аборты
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