В Совфеде предложили ввести ответственность за склонение женщины к аборту

С предложением принять федеральный закон, запрещающий склонение женщин к аборту, ранее выступили патриарх Кирилл и митрополит Тихон. Сенатор Ковитиди инициативу поддержала и предложила криминализировать административную статью

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В Уголовном кодексе необходимо установить ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности, заявила «РИА Новости» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Ранее принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту предложил патриарх Кирилл. По его словам, это в том числе необходимо из-за демографического кризиса в стране. О необходимости такого закона говорил и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

«Разделяю позицию <...> владыки Тихона о недопустимости склонения женщин к абортам и предусмотрение за эти недопустимые действия административной ответственности. Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — сказала Ковитиди.

Кроме этого, сенатор предложила «более внимательно» изучить вопрос о криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК («Незаконное проведение искусственного прерывания беременности») пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта.

По ее мнению, вопросы, связанные со случаями медицинских показаний прерывания беременности, должны быть четко регламентированы с целью сохранения жизни и здоровья женщины. «Многодетные семьи в России должны стать нормой общественной жизни. Для этого женщины должны захотеть рожать детей. В государстве должны быть рассмотрены дополнительные меры материальной поддержки семей, в которых рождается четверо, пятеро и более детей», — добавила она.

В начале августа депутаты государственного собрания Республики Мордовия впервые приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Его авторы отмечали, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости. Впоследствии аналогичный закон был принят депутатами Тверской области.

Глава Республики Коми Владимир Уйба накануне также предложил исключить аборты из полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). «В контексте проблемы демографии и народосбережения уже сформулированы наши предложения по привлечению к административной ответственности за склонение к аборту женщин. И здесь на региональном уровне я предлагаю максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту», — заявил он.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в стране до конца года планируют ужесточить контроль за обращением препаратов для прерывания беременности. Министр также называл порочным желание отложить рождение детей ради карьеры. Кроме этого, с начала месяца частные клиники уже нескольких российских регионов, в том числе Крыма и Курской области, объявили об отказе проводить процедуры по прерыванию беременности.