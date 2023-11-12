Патриарх Кирилл предложил принять закон о запрете склонения к аборту

Власти Мордовии и Тверской области запретили «склонение женщин к абортам». Патриарх Кирилл призвал распространить инициативу на федеральный уровень. По его словам, это особенно актуально в условиях демографического кризиса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу российских регионов запретить склонение женщин к совершению абортов и призвал распространить принятые региональные законы на федеральный уровень. Об этом он заявил на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах и на федеральном уровне», — сказал патриарх.

По его словам, иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт. Патриарх считает, что принятие подобных законов особенно актуально для страны в условиях демографического кризиса. «В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <…> Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», — подчеркнул глава РПЦ.

Говоря о церковной работе в этой сфере, он сообщил, что в России появилось уже более 80 приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также беседы с женщинами, решившими сделать аборт, проводятся в женских консультациях, где социальные работники церкви предлагают им необходимую помощь. «Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Мы должны там быть обязательно — тихо, спокойно, не с высоко поднятой головой, смиренно, разумно, <…> быть там в виде консультантов, медсестер, добровольцев», — сказал патриарх, добавив, что не нужно бояться, что оттуда «шваброй выгонят».

В начале августа депутаты государственного собрания Республики Мордовия впервые приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Его авторы отмечают, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости. Впоследствии аналогичный закон был принят депутатами Тверской области.

Ранее на этой неделе власти Крыма объявили, что частные клиники полуострова отказались проводить процедуры по прерыванию беременности. Позже об этом же сообщили власти Курской области.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране до конца года планируют ужесточить контроль за обращением препаратов для прерывания беременности. Министр также называл порочным желание отложить рождение детей ради карьеры.

РПЦ считает, что проводить аборты можно только при согласии мужа после доабортного психологического консультирования и УЗИ с демонстрацией сердцебиения. В Госдуме обещали рассмотреть изменение законодательства об абортах, в частности, сократить допустимый срок для прерывания беременности с 12 до восьми недель. При этом женщины, ставшие жертвами изнасилования, смогут сделать аборт при сроке беременности до 12 недель вместо 22, как сейчас.