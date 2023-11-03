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Путин назвал два способа борьбы с абортами в России

Путин: решить проблему абортов могут запрет продажи препаратов или помощь семьям
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Проблема абортов остро стоит в России, решить ее можно двумя способами — путем запрета продажи препаратов для прерывания беременности или усилением поддержки семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент задался вопросом, что делать с этой проблемой.

«Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья», — сказал он.

Среди механизмов, которые могут решить проблему, президент перечислил материальную поддержку молодых студенческих семьей и помощь по другим направлениям. «[Есть] очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства», — подчеркнул Путин.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране до конца года планируют ужесточить контроль над обращением препаратов для прерывания беременности. По его словам, такие препараты должны «жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях». Министр также назвал порочным желание отложить рождение детей ради карьеры.

В том же месяце Минздрав предложил внести в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в медицинских организациях, препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон.

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Путин не раз обращал внимание на сложную демографическую ситуацию в стране и падение рождаемости. Рождаемость, по оценке Росстата, будет сокращаться вплоть до 2027 года, но перейдет к росту в 2028-м.

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