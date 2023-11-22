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Общество ,  
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Аксенов заявил об отсутствии планов запретить аборты в Крыму

Глава Крыма Аксенов: запрет на проведение абортов власти вводить не собираются
Фото: Hannes P Albert / Global Look Press
Фото: Hannes P Albert / Global Look Press

В Крыму не собираются запрещать проведение абортов, а решение частных клиник отказаться от таких операций было принято без участия властей, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Решение частных клиник Крыма об отказе от абортов — важная общественная инициатива, которая была выдвинута без участия органов власти», — написал Аксенов.

При этом, по его мнению, если отсутствуют серьезные противопоказания, то в прерывании беременности нет необходимости.

«В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся», — добавил он.

В Нижегородской области предложили запретить аборты в частных клиниках
Общество
Глеб Никитин

9 ноября минздрав Крыма сообщил, что частные клиники региона добровольно отказались проводить процедуры по прерыванию беременности после соответствующей просьбы со стороны профильных ведомств. Однако аборты продолжат делать в государственных клиниках, где обратившихся женщин сначала будут направлять на психологическое консультирование, уточнили в ведомстве.

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

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Ранее частные клиники в Курской области тоже решили перестать делать медикаментозные аборты. С таким же предложением выступили в Нижегородской области.

В Тверской области за «склонение к абортам» ввели штрафы вплоть до 200 тыс. руб. В Калининградской области внесли законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности со штрафом до 50 тыс. руб.

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Теги
Сергей Аксенов Крым аборты аборт

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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