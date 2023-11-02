В Тверской области ввели штрафы за «склонение к абортам»

«Склонение к аборту» в Тверской области назвали угрозой для семьи, за это гражданам грозит штраф от 3 до 5 тыс. руб. вне зависимости от того, была ли прервана беременность. Но сообщать о медицинских показаниях к аборту можно

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Законодательное собрание Тверской области приняло закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности» на территории региона.

В документе прописывается понятие «склонение к искусственному прерыванию беременности». «Такие действия признаются угрозой для семьи. В то же время в законе предусмотрена норма, согласно которой информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не является склонением к аборту», — говорится в сообщении заксобрания области.

За нарушение принятого закона предусмотрена административная ответственность. Согласно внесенным в региональный закон «Об административных правонарушениях» поправкам, за склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, предложений, подкупа или обмана» гражданам грозит штраф от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 25 до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 до 200 тыс. руб. Подчеркивается, что правонарушение считается совершенным независимо от того, производился ли аборт.

«Данный закон направлен на повышение рождаемости, снижение количества абортов и социальную защиту беременных женщин, а также на противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству», — поясняется в публикации заксобрания.

В начале августа в Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов. Подобной информацией будут считаться в том числе материалы, которые формируют желание сделать аборт, негативное отношение к беременности или родам или представление о безвредности прерывания беременности. За нарушение этого закона также предусматривается административная ответственность.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране до конца года планируют ужесточить контроль над обращением препаратов для прерывания беременности, по его словам, такие препараты должны «жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях». Министр также назвал «порочным» желание отложить рождение детей ради карьеры.

В том же месяце Минздрав предложил внести в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в медицинских организациях, препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон.

В начале года Русская православная церковь предложила разрешить делать аборты россиянкам только с согласия мужа, а также после предварительной психологической консультации, УЗИ и «демонстрации сердцебиения плода человека».

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя эту инициативу, сказала, что говорить о запрете на аборты преждевременно, пока семьи не получат достаточной материальной поддержки и не будут уверены, что смогут обеспечить ребенку достойное будущее.

В конце октября комитет Госдумы по охране здоровья решил рассмотреть инициативу РПЦ, работа займет около месяца.