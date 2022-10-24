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Адвокат Винника попросил патриарха Кирилла содействовать его возвращению

Адвокат Винника Бело обратился к патриарху с просьбой содействовать его возвращению
Адвокат выступил за включение Винника в обмен между США и Россией, он назвал дело россиянина об отмывании денег политическим. Летом сообщалось, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по обмену, пока результатов они не дали
Александр&nbsp;Винник
Александр Винник (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Фредерик Бело, французский адвокат подозреваемого властями США в отмывании денег россиянина Александра Винника, обратился к патриарху Кириллу с просьбой содействовать его возвращению в Россию. Обращение защитника есть у РБК.

«Понимая, что в настоящий момент на государственном уровне ведутся переговоры об обмене заключенными, Александр Винник обращается к Вашему Святейшеству как к защитнику православной веры и всех православных христиан и просит возвысить Ваш голос в поддержку его прошения о возвращении на родину», — говорится в обращении Бело.

По мнению адвоката, для США дело Винника является политическим разбирательством, и единственное, что может спасти россиянина, — участие в обмене россиян на американцев, находящихся в заключении в России.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В начале сентября Бело направил обращение министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором также призвал вступить в переговоры с американскими властями об обмене заключенными для спасения Винника.

Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, которые подозревают россиянина в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Помимо США и Франции выдачи россиянина добивалась и Россия — в 2018 году Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб. В 2020 году его выдали французским властям, он отбыл наказание за отмывание средств (был приговорен к пяти годам). В августе этого года россиянина вновь отправили в Грецию для экстрадиции в США. 5 августа семья Винника сообщила, что его на частном самолете вывезли в Бостон, а затем — в Сан-Франциско. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.

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В конце июля телеканал CNN сообщил, что администрация американского президента Джо Байдена предложила России обменять другого россиянина, Виктора Бута (США обвиняют его в торговле оружием и поддержке терроризма) на американца Пола Уилана, отбывающего срок по делу о шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. МИД России тогда подтвердил, что переговоры об обмене ведутся, но конкретных результатов не достигнуто. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в телефонном разговоре с Лавровым добивался от Москвы принятия предложения об обмене.

CNN также передавал, что Россия попросила включить в обмен бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который отбывает в Берлине пожизненный срок за убийство грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Однако США этот вариант считают затруднительным, поскольку Красиков находится в тюрьме в Германии, отмечал телеканал. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала несерьезным контрпредложение России по обмену граждан.
 

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Теги
Алена Нефедова Алена Нефедова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Александр Винник патриарх Кирилл россияне Заключенные
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