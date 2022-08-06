Россиянин Винник предстал перед судом в США

Подозреваемый в создании криптобиржи BTC-e и отмывании денег Александр Винник впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско

Фото: Александр Винник (справа), архивное фото (Фото: Simela Pantzarcini / EPA /ТАСС)

Россиянин Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег, предстал перед судом в штате Калифорния. Об этом сообщило министерство юстиции США.

«Сегодня он [Винник] впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», — сообщил Минюст.

Дело россиянина рассматривала мировой судья США Салли Ким.

Винника задержали в Греции в 2017 году, по запросу Соединенных Штатов, которые подозревают его в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. В 2020 году его выдали Франции, где он отбыл наказание за отмывание средств. В августе этого года россиянина снова отправили в Грецию для дальнейшей экстрадиции в США.

Кроме США и Франции экстрадиции Винника добивалась Россия, властям которой он в 2018 году признался в хищении 750 млн руб. Винник утверждал, что хотел бы «добровольной» экстрадиции на родину.