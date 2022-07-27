США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Администрация президента США Джо Байдена предложила обменять осужденного в Соединенных Штатах предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает CNN.
По данным канала, Байден поддержал идею. Предложение было передано Москве несколько недель назад, говорит источник CNN.
Адвокаты Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков сообщили РБК, что узнали о возможном предложении США из новостей, и уточнили, что не принимают участия в переговорах. «С правовой точки зрения обмен возможен только после приговора суда. В любом случае мы будем рады, если Бриттни скоро окажется дома, и надеемся, что так и произойдет», — добавили защитники.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди прочего, по его словам, Вашингтон сделает предложение Москве для возвращения в США Уилана и Грайнер. Подробности предложения Блинкен обсуждать отказался.
РБК обратился за комментариями к адвокату Бута Стиву Зиссу и адвокату Уилана Владимиру Жеребенкову.
Российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма (США считали, что Бут намеревался поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую считают террористической). Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, где в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину Бут не признал.
В июне этого года Стив Зиссу заявлял, что честнее всего было бы обменять его подзащитного на Бриттни Грайнер. «Ее преступление менее тяжкое по сравнению с [делом Пола] Уилана, которого обвиняют в шпионаже, — пояснял адвокат. — Но в действительности американскими СМИ завладел ложный нарратив о том, что Бут — «торговец смертью», и лишь недавно некоторые американские журналисты начали писать правду о Викторе. Так что, возможно, Уилана включат [в обмен], хотя он отбыл очень малую часть наказания по сравнению с Виктором».
Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Тогда он работал в американской компании BorgWarner, которая производила автомобильные запчасти. Дело слушалось в закрытом режиме, однако, как стало известно, следствие считало, что он был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Свою вину Уилан отрицал.
В июне 2020 года суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
Американскую баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпам, в которых было гашишное масло. Против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.
В начале июля она признала, что провозила наркотики, но заявила, что у нее не было умысла совершать преступление, «так как она собиралась впопыхах». Ее защита заявляла, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.
В апреле Россия обменяла американского студента Тревора Рида, находившегося в заключении, на российского летчика Константина Ярошенко, который отбывал наказание в США.
Рида осудили в России летом 2020 года за нападение на сотрудников полиции. Ему дали девять лет колонии. Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году по подозрению в контрабанде наркотиков. Летчика экстрадировали в США, где суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.