CNN узнал о просьбе Москвы включить в обмен осужденного в ФРГ Красикова

По данным канала, в США удовлетворение такой просьбы сочли проблематичным, так как Вадим Красиков отбывает пожизненное наказание в Германии. Тем не менее Вашингтон уточнил у Берлина, рассматривают ли там такую возможность

Российская сторона попросила включить в обмен заключенными с США бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, просьба была передана по неофициальным каналам ФСБ. Источники отметили, что по этой причине и потому, что Красиков отбывает наказание в Германии, в США выполнение просьбы считают затруднительным.

Собеседник телеканала в правительстве ФРГ рассказал, что американские официальные лица тем не менее направили Берлину запрос, чтобы узнать, готовы ли в Германии рассмотреть такую возможность. Чиновник из администрации Соединенных Штатов охарактеризовал этот запрос как «проверку статуса» Красикова. Источник в Берлине сказал, что германские власти обмен россиянина всерьез не рассматривали, а до высокопоставленных чиновников это обсуждение не дошло.

По словам нескольких источников CNN, даже если согласовать выдачу Красикова не удастся, Россия, вероятнее всего, запросит двух заключенных в обмен на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Хангошвили убили в Берлине летом 2019 года. По версии следствия, Красиков подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета. Гражданин Грузии умер на месте, а россиянина задержали.

Приговор Красикову в Германии вынесли в декабре прошлого года. Суд согласился с прокуратурой, по версии которой речь шла не просто об убийстве гражданина Грузии, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». Москва неоднократно отрицала причастность к убийству Хангошвили. Президент Владимир Путин называл его «сепаратистом», принимавшим участие в боевых действиях, и одним из организаторов теракта в московском метро.

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29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону обмен заключенными. Блинкен предложил обменять американца Уилана, отбывающего в России наказание по делу о шпионаже, и баскетболистку Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков. CNN сообщал, что речь идет об обмене американцев на российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.