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Адвокат призвал Лаврова начать переговоры с США об обмене Винника

Единственное, что может спасти россиянина Александра Винника — это переговоры России с США по обмену заключенными, счел его адвокат. Он готов предстать перед российским судом, подчеркнул юрист

Адвокат россиянина Александра Винника, которого власти США подозревают в отмывании денег, Фредерик Бело обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой начать переговоры с Вашингтоном об обмене заключенными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо юриста.

«Сейчас единственное, что может спасти Александра [Винника], — это чтобы Российская Федерация вступила в переговоры с американскими властями по обмену заключенными между странами», — говорится в письме.

Сторона защиты указала на то, что максимальное наказание, которое может быть назначено Виннику в США, составляет 55 лет тюремного заключения.«Этот срок для Александра равносилен жизни», — сказал Бело.

В разговоре с ТАСС адвокат добавил, что Винник «готов предстать перед российским судом, так как рассчитывает на правосудие своей страны, патриотом которой является».

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

США отказали Виннику в освобождении под залог из тюрьмы в Калифорнии
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Фото:Nicolas Economou / Zuma / TASS

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, которые подозревают россиянина в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. В 2020 году его выдали Франции, где он отбыл наказание за отмывание средств (был приговорен к пяти годам). В августе этого года россиянина вновь отправили в Грецию для экстрадиции в США.

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Помимо США и Франции экстрадиции Винника добивалась Россия, властям которой он в 2018 году признался в хищении 750 млн руб.

5 августа семья Винника сообщила, что его на частном самолете вывезли в Бостон, а затем — в Сан-Франциско. Посольство России в Вашингтоне сообщило, что США уведомили дипломатов об аресте россиянина.

МИД России заявил, что Москва возмущена действиями властей Греции, которые «под нажимом США» выдали Винника «на расправу американской карательной юстиции».

В посольстве сообщили о разговоре с экстрадированным в США Винником
Политика
Александр Винник

Сторона обвинения считает, что Винник и биржа криптовалют BTC-e, которую, по данным Вашингтона, он создал, вели нелицензионный бизнес, а также состояли в сговоре с целью отмывания денег. Россиянин 6 августа предстал перед судом в Калифорнии. Он был определен в тюрьму «Санта-Рита» (штат Калифорния).

В профайле тюрьмы говорится, что Винник не подлежит освобождению под залог. Российские дипломаты 17 августа сообщили, что им удалось связаться с россиянином. По их словам, Винник не жалуется на здоровье и проходит карантинные процедуры.

«Очередное судебное заседание по делу назначено на 27 сентября», — сказали в дипмиссии.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
При участии
Алена Прохоренко
Александр Винник Сергей Лавров США обмен переговоры
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Россиянин Винник предстал перед судом в США
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