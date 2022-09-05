Адвокат призвал Лаврова начать переговоры с США об обмене Винника

Единственное, что может спасти россиянина Александра Винника — это переговоры России с США по обмену заключенными, счел его адвокат. Он готов предстать перед российским судом, подчеркнул юрист

Адвокат россиянина Александра Винника, которого власти США подозревают в отмывании денег, Фредерик Бело обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой начать переговоры с Вашингтоном об обмене заключенными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо юриста.

«Сейчас единственное, что может спасти Александра [Винника], — это чтобы Российская Федерация вступила в переговоры с американскими властями по обмену заключенными между странами», — говорится в письме.

Сторона защиты указала на то, что максимальное наказание, которое может быть назначено Виннику в США, составляет 55 лет тюремного заключения.«Этот срок для Александра равносилен жизни», — сказал Бело.

В разговоре с ТАСС адвокат добавил, что Винник «готов предстать перед российским судом, так как рассчитывает на правосудие своей страны, патриотом которой является».

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, которые подозревают россиянина в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. В 2020 году его выдали Франции, где он отбыл наказание за отмывание средств (был приговорен к пяти годам). В августе этого года россиянина вновь отправили в Грецию для экстрадиции в США.

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Помимо США и Франции экстрадиции Винника добивалась Россия, властям которой он в 2018 году признался в хищении 750 млн руб.

5 августа семья Винника сообщила, что его на частном самолете вывезли в Бостон, а затем — в Сан-Франциско. Посольство России в Вашингтоне сообщило, что США уведомили дипломатов об аресте россиянина.

МИД России заявил, что Москва возмущена действиями властей Греции, которые «под нажимом США» выдали Винника «на расправу американской карательной юстиции».

Сторона обвинения считает, что Винник и биржа криптовалют BTC-e, которую, по данным Вашингтона, он создал, вели нелицензионный бизнес, а также состояли в сговоре с целью отмывания денег. Россиянин 6 августа предстал перед судом в Калифорнии. Он был определен в тюрьму «Санта-Рита» (штат Калифорния).

В профайле тюрьмы говорится, что Винник не подлежит освобождению под залог. Российские дипломаты 17 августа сообщили, что им удалось связаться с россиянином. По их словам, Винник не жалуется на здоровье и проходит карантинные процедуры.

«Очередное судебное заседание по делу назначено на 27 сентября», — сказали в дипмиссии.