Винника вывезли из Греции в США
Россиянина Александра Винника перевезли из Греции в США, сообщили «РИА Новости» в его семье.
Винника доставили в Бостон на частном самолете, а затем пересадили на служебный самолет до Сан-Франциско.
«Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение», — добавили в семье.
Накануне Парижский суд утвердил решение США об отзыве запроса на экстрадицию Винника и окончании дела против него во Франции. При этом адвокат россиянина Фредерик Бело пояснил, что фактически Винника не освободят, поскольку его должны будут сразу же взять под стражу для передачи Греции, куда США еще в 2017 направили второй запрос о выдаче. Адвокат счел решение Соединенных Штатов «обманным маневром», предположив, что Греция быстро отправит россиянина в Сан-Франциско, местный суд которого выдал изначальный ордер на арест.
После прибытия в Афины Винник исчез, заявила его адвокат Зои Константопулу. По ее словам, полицейские несколько часов мешали ей пройти в управление, а когда адвокату удалось попасть внутрь, ей сказали, что не знают, где россиянин. Константопулу предположила, что Винника могли посадить в самолет и отправить в США. В таком случае «речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности», заявила она.
Винника арестовали в Греции летом 2017 года по запросу США. Его заподозрили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Помимо США и Франции, выдачи россиянина добивалась и Россия — в 2018 году Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб.
Однако Греция не стала выдавать Винника ни России, ни США, а согласилась с запросом из Франции. Парижский суд приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы.