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В посольстве сообщили о разговоре с экстрадированным в США Винником

Александр Винник
Александр Винник (Фото: Petros Giannakouris / AP)

Россиянин Александр Винник, находящийся в тюрьме «Санта-Рита» в Калифорнии, не жалуется на здоровье и проходит карантинные процедуры, сообщили РБК в посольстве России в США.

«По словам Винника, его интересы в суде представляет государственный адвокат Дэвид Ризк. Очередное судебное заседание по делу назначено на 27 сентября», — сказали в дипмиссии.

США отказали Виннику в освобождении под залог из тюрьмы в Калифорнии
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Фото:Nicolas Economou / Zuma / TASS

Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Россиянина подозревают в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Наряду с США выдачи Винника требовали Франция, а также Россия: в 2018 году мужчина признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб.

В 2020 году Винника выдали Франции, где он отбыл наказание за отмывание средств (был приговорен к пяти годам тюрьмы). 30 июня срок подошел к концу, но россиянину не позволили покинуть тюрьму. Затем его экстрадировали в Грецию, откуда сразу же передали США.

В США Винника привезли 5 августа. Вашингтон уведомил российское посольство о его аресте. На следующий день россиянин предстал перед судом. Согласно обвинительному заключению, Винник и биржа криптовалют BTC-e, которую, по данным Вашингтона, он создал, вели нелицензионный бизнес, а также состояли в сговоре с целью отмывания денег и участвовали в незаконных денежных операциях. По информации Cointelegraph, обвиняемому грозит до 55 лет тюрьмы. Суд отказал Виннику в освобождении под залог.

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