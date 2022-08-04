Адвокат сообщил об отправке россиянина Винника из Франции в Грецию

Защита считает, что из Греции Винника сразу передадут США. Ранее Штаты отозвали свой запрос о его экстрадиции, направленный Франции. Сам россиянин просил, чтобы его выдали России

Александр Винник (Фото: Giannis Papanikos / AP)

Россиянина Александра Винника отправили из Франции в Грецию, сообщил РБК адвокат Фредерик Бело.

Следственная палата апелляционного суда Парижа ранее 4 августа вынесла решение по процессу экстрадиции Винника в США. Она удовлетворила просьбу прокурора о признании недействительным запроса об экстрадиции США и об освобождении Винника из-под экстрадиционного ареста, сказал адвокат.

Бело считает, что из Греции Винника сразу передадут США во исполнение решения министра юстиции Греции, вынесенного в 2019 году. Россиянина отправят в Сан-Франциско, так как именно его суд выдал изначальный ордер на арест, пояснил он.

Винника арестовали в июле 2017 года в Греции по запросу США. Его заподозрили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Кроме США и Франции экстрадиции Винника добивалась Россия, властям которой он в 2018 году признавался в хищении 750 млн руб. Винник заявлял, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.

В январе 2020 года Греция выдала Винника Франции. Там его подозревают в краже личных данных и вымогательствах. Власти этой страны приговорили его к пяти годам тюрьмы.

Срок заключения закончился 30 июня, но россиянину не разрешили покинуть тюрьму. По словам Бело, на тот же день планировалась экстрадиция в Грецию: «Таким образом, в тот момент, когда Винник должен был выйти на свободу, он снова оказался под арестом в ожидании экстрадиции». Затем россиянина должны были передать США. Однако ЕСПЧ отказал Франции в выдаче Винника в Грецию.

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А 21 июля Бело сообщил, что США отозвали направленный в 2020 году запрос об экстрадиции россиянина из Франции. Он считает, что это «обманный маневр», с помощью которого «США хотели добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, чтобы оттуда его как можно быстрее отправили бы в Соединенные Штаты».