США сочли несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными
Белый дом не считает ответ российской стороны на предложения США по обмену заключенными серьезным, необходимы добросовестные переговоры, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер во время брифинга, не раскрыв суть ответа. Трансляцию вел телеканал PBS.
«Знаете, это несерьезно — контрпредложение, которое было сделано. Мы его не рассматриваем как серьезное ответное предложение», — сказала представитель Белого дома.
Жан-Пьер подчеркнула, что США хотели добросовестных переговоров по этому вопросу и гарантировать, что обмен заключенными произойдет как можно скорее.
«То, что мы услышали, как вам заявили мои коллеги, было недобросовестным», — добавила она.
В конце июля СNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана (он отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже) и баскетболистку Бриттни Грайнер. Эта инициатива была поддержана президентом Джо Байденом, отмечал телеканал. Позднее CNN сообщил, что Россия предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова — он приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
По данным телеканала, просьбу передали по неофициальным каналам ФСБ, но в США сочли такую инициативу сложновыполнимой, поскольку Красиков отбывает наказание в Германии. При этом американские чиновники отправили в Берлин запрос с просьбой прокомментировать, готовы ли в Германии рассмотреть такую возможность, сообщили неназванные источники CNN. Чиновник из администрации США охарактеризовал этот запрос как «проверку статуса» Красикова. Источник в Берлине сказал, что германские власти обмен россиянина всерьез не рассматривали, а до высокопоставленных чиновников это обсуждение не дошло.
Убийство Хангошвили произошло в летом 2019 года. Как считало следствие, Красиков подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета, тот умер на месте, россиянина задержали. Красикова приговорили к заключению в декабре 2021 года. Суд согласился с утверждением прокуратуры, что произошло не просто убийство гражданина Грузии, а состоялось выполнение «государственного приказа на убийство на немецкой земле».
Власти России не раз публично отрицали причастность к произошедшему. Президент Владимир Путин называл его «кровавым человеком» и «сепаратистом», принимавшим участие в боевых действиях, и одним из организаторов теракта в московском метро. По словам Путина, Хангошвили виновен в гибели 98 человек «только в одной из акций».