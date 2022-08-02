США сочли несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными

Контрпредложение Москвы по обмену заключенными с США было несерьезным, в Вашингтоне надеются на добросовестный диалог, заявили в Белом доме. CNN писал, что Россия хочет вернуть отбывающего наказание в ФРГ экс-сотрудника ФСБ

Карин Жан-Пьер (Фото: CNP / ZUMA Press Wire / ТАСС)

Белый дом не считает ответ российской стороны на предложения США по обмену заключенными серьезным, необходимы добросовестные переговоры, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер во время брифинга, не раскрыв суть ответа. Трансляцию вел телеканал PBS.

«Знаете, это несерьезно — контрпредложение, которое было сделано. Мы его не рассматриваем как серьезное ответное предложение», — сказала представитель Белого дома.

Жан-Пьер подчеркнула, что США хотели добросовестных переговоров по этому вопросу и гарантировать, что обмен заключенными произойдет как можно скорее.

«То, что мы услышали, как вам заявили мои коллеги, было недобросовестным», — добавила она.

В конце июля СNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана (он отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже) и баскетболистку Бриттни Грайнер. Эта инициатива была поддержана президентом Джо Байденом, отмечал телеканал. Позднее CNN сообщил, что Россия предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова — он приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

По данным телеканала, просьбу передали по неофициальным каналам ФСБ, но в США сочли такую инициативу сложновыполнимой, поскольку Красиков отбывает наказание в Германии. При этом американские чиновники отправили в Берлин запрос с просьбой прокомментировать, готовы ли в Германии рассмотреть такую возможность, сообщили неназванные источники CNN. Чиновник из администрации США охарактеризовал этот запрос как «проверку статуса» Красикова. Источник в Берлине сказал, что германские власти обмен россиянина всерьез не рассматривали, а до высокопоставленных чиновников это обсуждение не дошло.

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Убийство Хангошвили произошло в летом 2019 года. Как считало следствие, Красиков подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета, тот умер на месте, россиянина задержали. Красикова приговорили к заключению в декабре 2021 года. Суд согласился с утверждением прокуратуры, что произошло не просто убийство гражданина Грузии, а состоялось выполнение «государственного приказа на убийство на немецкой земле».

Власти России не раз публично отрицали причастность к произошедшему. Президент Владимир Путин называл его «кровавым человеком» и «сепаратистом», принимавшим участие в боевых действиях, и одним из организаторов теракта в московском метро. По словам Путина, Хангошвили виновен в гибели 98 человек «только в одной из акций».



