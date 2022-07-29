Госсекретарь США Блинкен рассказал о телефонном разговоре с Лавровым о Уилане и Украине

Блинкен рассказал об «откровенном и прямом» разговоре с Лавровым

Госсекретарь настаивал на том, чтобы Москва приняла предложение об обмене Бута на Уилана и Грайнер. Лавров в ответ предложил вернуться к «тихой дипломатии» без «вбросов»

Энтони Блинкен (Фото: Anna Rose Layden / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел 29 июля разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором добивался, чтобы Россия приняла предложение США по освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Ранее сегодня я говорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас была откровенная и прямая беседа. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение относительно Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — заявил Блинкен.

Госсекретарь также подчеркнул, что во время разговора заявил о необходимости для России выполнять взятые на себя обязательства в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов. Он также подчеркнул, что планы по дальнейшим «аннексиям» на Украине неприемлемы и Запад введет против России больше санкций, если эти планы будут претворены в жизнь.

МИД России также прокомментировал телефонный разговор Блинкена и Лаврова. «Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что главы внешнеполитических ведомств также обсуждали ситуацию на Украине и вопросы транспортировки зерна из украинских портов.

О предложении США обменять осужденного в США российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, стало известно в конце июля. По данным телеканала CNN, президент Джо Байден лично поддержал инициативу.

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