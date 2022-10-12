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Байден заявил об отсутствии подвижек с Путиным по обмену Грайнер

Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

С президентом Владимиром Путиным не было никаких подвижек по вопросу возможного обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщил президент США Джо Байден, передает Reuters.

Накануне Байден заявил, что в целом не видит смысла встречаться с российским президентом на саммите G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября, однако все «зависит от обстоятельств».

«Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал: «Я хочу обсудить освобождение Грайнер», я бы поговорил с ним», — сказал президент США.

В Кремле, комментируя его слова, отметили, что ни США, ни Россия не выступали с инициативой о проведении российско-американского саммита.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, с 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее ручной клади нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом.

В августе российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Грайнер заявила, что у нее не было умысла совершать преступление, а наркотик в сумке оказался, поскольку она «собиралась впопыхах». Защита спортсменки, в свою очередь, утверждала, что врач в США прописал Грайнер медицинский каннабис для облегчения хронических болей.

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США назвали приговор спортсменке неприемлемым и предложили обменять ее, а также находящегося в колонии строгого режима в России за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, заключенного в США по делу о торговле оружием и поддержке терроризма. 

29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИДа Сергей Лавров провели разговор по поводу обмена заключенными. В Белом доме после него заявили, что считают несерьезным предложение, которое выдвинула Москва.

Теги
Бриттни Грайнер Баскетболистка обмен заключенными Владимир Путин Джо Байден США
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