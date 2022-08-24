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Президент Латвии призвал «изолировать» нелояльных русских

Левитс рассказал о переменах в латвийском обществе после начала военных действий на Украине, признав, в частности, что в стране изменилось отношение ко всему русскому
Эгилс Левитс
Эгилс Левитс (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

После начала конфликта на Украине в латвийском обществе наблюдаются как положительные, так и отрицательные явления, заявил в эфире Латвийского радио президент Эгилс Левитс. С одной стороны, жители страны осознали существование угрозы и стали больше ценить безопасность, с другой — в Латвии появилась «часть русского общества, нелояльная государству», заметил он.

«Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от общества», — подчеркнул глава государства (цитата по LSM.lv).

Изменилось и отношение в стране ко всему, что связано с Россией, признал Левитс. Например, теперь жители Латвии более чувствительно относятся к российским памятникам. Накануне в Риге прошли протесты из-за сноса памятника советским воинам — полиция задержала 14 человек.

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Латвия резко осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине. С тех пор отношения Москвы и Риги ухудшились, а в августе Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма. В российском МИДе после этого заявили, что русофобия «давно стала «камертоном» латвийской внешней политики».

В середине августа Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую военную операцию на Украине. Вскоре после этого правительство «концептуально договорилось» не продлевать россиянам действие ВНЖ и ограничить им въезд в страну по шенгенским визам, а МВД подготовило поправки к закону об иммиграции, ограничивающие выдачу российским гражданам долгосрочных виз.

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Кроме того, в июле стало известно, что пограничники в Латвии требуют, чтобы россияне при въезде в страну подписывали документ об осуждении спецоперации на Украине. После того как из-за отказа подписать такую бумагу в страну не пустили президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, МИД заявил об «уродливом проявлении демократии по-латвийски» и выразил Риге протест.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Латвия Эгилс Левитс
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