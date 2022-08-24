Президент Латвии призвал «изолировать» нелояльных русских

Левитс рассказал о переменах в латвийском обществе после начала военных действий на Украине, признав, в частности, что в стране изменилось отношение ко всему русскому

Эгилс Левитс (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

После начала конфликта на Украине в латвийском обществе наблюдаются как положительные, так и отрицательные явления, заявил в эфире Латвийского радио президент Эгилс Левитс. С одной стороны, жители страны осознали существование угрозы и стали больше ценить безопасность, с другой — в Латвии появилась «часть русского общества, нелояльная государству», заметил он.

«Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от общества», — подчеркнул глава государства (цитата по LSM.lv).

Изменилось и отношение в стране ко всему, что связано с Россией, признал Левитс. Например, теперь жители Латвии более чувствительно относятся к российским памятникам. Накануне в Риге прошли протесты из-за сноса памятника советским воинам — полиция задержала 14 человек.

Латвия резко осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине. С тех пор отношения Москвы и Риги ухудшились, а в августе Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма. В российском МИДе после этого заявили, что русофобия «давно стала «камертоном» латвийской внешней политики».

В середине августа Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую военную операцию на Украине. Вскоре после этого правительство «концептуально договорилось» не продлевать россиянам действие ВНЖ и ограничить им въезд в страну по шенгенским визам, а МВД подготовило поправки к закону об иммиграции, ограничивающие выдачу российским гражданам долгосрочных виз.

Читайте на РБК Pro Pro Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Статьи Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип Инструкции Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Статьи Pro Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Статьи Pro Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Инструкции Pro Сколько правды в историях о легком заработке на маркетплейсах Сколько правды в историях о легком заработке на маркетплейсах Статьи

Кроме того, в июле стало известно, что пограничники в Латвии требуют, чтобы россияне при въезде в страну подписывали документ об осуждении спецоперации на Украине. После того как из-за отказа подписать такую бумагу в страну не пустили президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, МИД заявил об «уродливом проявлении демократии по-латвийски» и выразил Риге протест.