МИД осудил действия Латвии по принуждению россиян осудить политику Москвы

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МИД России выразил протест временной поверенной в делах Республики Латвия Даце Рутке в связи с давлением на россиян, прибывающих в страну, сообщил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев. Трансляция шла на YouTube.

«Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации», — сказал Нечаев.

По его словам, из-за отказа подписать такой документ россиянам запрещают въезд в Латвию. Дипломат отметил, что «подобная практика стала носить системный характер» и такие случаи произошли с десятками россиян, в том числе с автоперевозчиками.

В качестве примера Нечаев привел ситуацию с президентом Всероссийского союза страховщиков Игорем Юргенсом. 25 июля он сообщил РБК, что тремя днями ранее латвийские пограничники не пустили его в страну на пограничном пункте «Урбаны (Белоруссия) — Силене», потому что он не стал подписывать документ, «осуждающий российские власти». За это Юргенса также объявили угрозой национальной безопасности Латвии. В ответ на это российские дипломаты в Риге направили латвийским властям ноту протеста, указал Юргенс.

МИД назвал мотивировку запрета на въезд для Юргенса абсурдной, осудил действия Риги и заявил, что они «демонстрируют уродливое проявление демократии по-латвийски».