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Власти Латвии сообщили о жестких проверках россиян и белорусов на границе

Пограничники пытаются удостовериться, что граждане России и Белоруссии не угрожают национальной безопасности страны. Россияне сообщают, в частности, о требовании подписать на границе документ об осуждении спецоперации на Украине
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Иностранцы, которые въезжают на территорию Латвии из России или Белоруссии, подвергаются более тщательным проверкам на пограничных пунктах, сообщила служба государственной безопасности (СГБ) страны, передает LSM.

«Цель инспекций заключается в определении тех, кто поддерживает российскую военную агрессию против Украины и может угрожать национальной безопасности Латвии», — пояснили в СГБ. Там отметили, что наиболее тщательно проверяют иностранцев, которые служили в силовых структурах двух стран или «публично демонстрируют символы, восхваляющие» действия российских войск на Украине.

Во въезде было отказано 62 иностранцам, включая 41 россиянина и 14 белорусов, заявили с ведомстве, не уточнив, о каком периоде идет речь. Обладателям шенгенской визы ее аннулировали. Многие из этих людей «открыто выражали поддержку» российской спецоперации, отметили в СГБ.

LSM приводит историю гражданки Латвии по имени Светлана, мужа которой — российского гражданина с видом на жительство в Латвии — при возвращении из России с похорон матери заставили подписать документ об осуждении спецоперации на Украине.

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Об аналогичном требовании 25 июля РБК рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, латвийские пограничники тремя днями ранее не пустили его в страну на пограничном пункте «Урбаны (Белоруссия) — Силене») из-за отказа подписать документ, «осуждающий российские власти». За это Юргенса объявили угрозой национальной безопасности Латвии.

МИД России назвал мотивировку запрета абсурдной и обвинил Ригу в демонстрации «уродливого проявления демократии по-латвийски». Ведомство выразило протест временной поверенной в делах республике Даце Рутке.

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Требовать от Россиян документ с осуждением политики Москвы по примеру Латвии предложил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также заявил, что Таллин выступит с инициативой о запрете въезда в ЕС для россиян. До этого несколько основных парламентских партий Финляндии выступили за отказ от предоставления российским гражданам туристических виз. В Еврокомиссии такую возможность исключили как не соответствующую нормам ЕС. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — пояснили в ЕК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответить на решения «эмоционального характера» по шенгенским визам. Ответными мерами Финляндии пригрозила и пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Директор консульского департамента ведомства Иван Волынкин заявил, что «даже кажущихся невероятными» сценариев исключать нельзя и ЕС действительно может прекратить выдачу виз россиянам.

24 февраля Рига прекратила давать визы россиянам, за исключением гуманитарных.

Президент Латвии Эгилс Левитс предлагал лишать гражданства живущих в стране россиян, которые поддерживают военную операцию. Нейтральная позиция, по его мнению, в сложившейся ситуации тоже невозможна.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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