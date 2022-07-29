Власти Латвии сообщили о жестких проверках россиян и белорусов на границе

Пограничники пытаются удостовериться, что граждане России и Белоруссии не угрожают национальной безопасности страны. Россияне сообщают, в частности, о требовании подписать на границе документ об осуждении спецоперации на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Иностранцы, которые въезжают на территорию Латвии из России или Белоруссии, подвергаются более тщательным проверкам на пограничных пунктах, сообщила служба государственной безопасности (СГБ) страны, передает LSM.

«Цель инспекций заключается в определении тех, кто поддерживает российскую военную агрессию против Украины и может угрожать национальной безопасности Латвии», — пояснили в СГБ. Там отметили, что наиболее тщательно проверяют иностранцев, которые служили в силовых структурах двух стран или «публично демонстрируют символы, восхваляющие» действия российских войск на Украине.

Во въезде было отказано 62 иностранцам, включая 41 россиянина и 14 белорусов, заявили с ведомстве, не уточнив, о каком периоде идет речь. Обладателям шенгенской визы ее аннулировали. Многие из этих людей «открыто выражали поддержку» российской спецоперации, отметили в СГБ.

LSM приводит историю гражданки Латвии по имени Светлана, мужа которой — российского гражданина с видом на жительство в Латвии — при возвращении из России с похорон матери заставили подписать документ об осуждении спецоперации на Украине.

Об аналогичном требовании 25 июля РБК рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, латвийские пограничники тремя днями ранее не пустили его в страну на пограничном пункте «Урбаны (Белоруссия) — Силене») из-за отказа подписать документ, «осуждающий российские власти». За это Юргенса объявили угрозой национальной безопасности Латвии.

МИД России назвал мотивировку запрета абсурдной и обвинил Ригу в демонстрации «уродливого проявления демократии по-латвийски». Ведомство выразило протест временной поверенной в делах республике Даце Рутке.

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Требовать от Россиян документ с осуждением политики Москвы по примеру Латвии предложил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также заявил, что Таллин выступит с инициативой о запрете въезда в ЕС для россиян. До этого несколько основных парламентских партий Финляндии выступили за отказ от предоставления российским гражданам туристических виз. В Еврокомиссии такую возможность исключили как не соответствующую нормам ЕС. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — пояснили в ЕК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответить на решения «эмоционального характера» по шенгенским визам. Ответными мерами Финляндии пригрозила и пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Директор консульского департамента ведомства Иван Волынкин заявил, что «даже кажущихся невероятными» сценариев исключать нельзя и ЕС действительно может прекратить выдачу виз россиянам.

24 февраля Рига прекратила давать визы россиянам, за исключением гуманитарных.

Президент Латвии Эгилс Левитс предлагал лишать гражданства живущих в стране россиян, которые поддерживают военную операцию. Нейтральная позиция, по его мнению, в сложившейся ситуации тоже невозможна.