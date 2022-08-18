МВД Латвии предложило приостановить выдачу повторных ВНЖ россиянам

Ведомство подготовило соответствующие поправки в законодательство. Если их утвердят, граждане России и Белоруссии, за некоторыми исключениями, до 30 июня 2023 года не смогут получить долгосрочную латвийскую визу или продлить ВНЖ

Фото: Данил Шамкин / ZUMA / ТАСС

МВД Латвии подготовило поправки к закону об иммиграции, предполагающие остановку выдачи долгосрочных виз и повторной выдачи видов на жительство россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года.

Ограничение предусматривает некоторые исключения. Это случаи, когда долгосрочные визы выдаются в соответствии «с нормами международного права или в интересах Латвии», а также из гуманитарных соображений. Долгосрочные визы смогут получить студенты, которые въезжают в республику по программам обмена, сезонные работники и волонтеры. Визу можно будет также оформить, чтобы впоследствии получить вид на жительство.

Что касается продления ВНЖ, под ограничения не попадут, в частности, члены семей граждан Латвии и те, кто находится в стране в течение долгого времени. Эти люди смогут получить статус постоянного жителя ЕС на год, если не смогут подтвердить владение латышским на уровне A2, или на более длительный срок, если сдадут экзамен. Среди других исключений — студенты и научные работники, которые после учебы хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев для поиска работы.

Как пишет Delfi, в МВД указали, что в случае принятия поправок работодателям придется прекратить трудовые отношения с частью сотрудников из России и Белоруссии. Таких работников с действующим ВНЖ в латвийских компаниях 1 июля было 2180 человек.

Изменения должны согласовать Минфин, Минэкономики, Минюст и Министерство благосостояния Латвии, затем законопроект рассмотрят правительство и сейм.

16 августа премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис сообщил, что правительство «концептуально договорилось» не продлевать россиянам действие ВНЖ и ограничить им въезд в страну по шенгенским визам. В российском МИДе это решение назвали «открытым пренебрежением» международными обязательствами, проявлением «ксенофобии и неонацизма».

Рига объявила о прекращении выдачи виз российским гражданам 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. Исключения были сделаны для гуманитарных и «исключительных» случаев. 5 августа власти страны сообщили о полной приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок.

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В апреле латвийский парламент одобрил закон о лишении иностранцев гражданства за поддержку действий, угрожающих территориальной целостности других демократических стран. К таким действиям сейм отнес и российскую спецоперацию на Украине. В конце июля власти Латвии сообщили, что иностранные граждане, которые пытаются попасть в страну из России и Белоруссии, подвергаются на границе более тщательным проверкам. Россиянам приходится письменно подтверждать, что они осуждают спецоперацию.

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил аннулировать уже выданные ВНЖ и визы тем россиянам, кто поддерживает военную операцию. Глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс призывал ввести запрет на туристические визы для российских граждан во всех странах ЕС. Это предложение поддерживают Эстония, Литва и Чехия. В Кремле обещали ответить в случае «эмоциональных решений» по шенгенским визам. «Все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.