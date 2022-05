Посольство сочло русофобскими инсинуациями обвинения России в геноциде

Обвинения России в геноциде на Украине, которые представлены в докладе экспертов из ША, являются «русофобскими инсинуациами» и не отражают действительности, заявило российское посольство в Соединенных Штатах.

«Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных Сил», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Там утверждают, что «на местах дела обстоят с точностью до наоборот», а также призвали американскую общественность «уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов».

26 мая институт стратегии и политики New Lines опубликовал доклад, в котором говорилось, что Россия несет государственную ответственность за нарушения статьи II и статьи III(c) Конвенции о геноциде. Согласно пояснительной записке к докладу, эксперты выявили «очень серьезный риск геноцида», который, по их мнению, «влечет за собой обязательство государств по его предотвращению в соответствии со статьей I Конвенции о геноциде».

Материал дополняется.