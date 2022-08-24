Полиция задержала 14 человек в ходе протестов из-за сноса советского памятника в Риге

В Риге задержали 14 человек во время митинга у мемориала советским воинам

В ходе протестов в связи со сносом памятника советским воинам в рижском парке Победы задержаны 14 человек, которые не подчинились требованиям правоохранительных органов, на каждого составили акт об административном правонарушении, сообщает латвийская полиция.

Ведомство отмечает, что к вечеру 23 августа в районе парка собрались люди «с разными убеждениями», что приводило к конфронтациям, которые полиции удалось пресечь. Полицейские призвали собравшихся разойтись, однако около 21:00 произошел конфликт с участием 14 человек, которые отказались подчиниться требованиям полиции, вследствие чего были задержаны.

«Полиция выяснит обстоятельства и причины конфликта в ходе ведомственной проверки. <...> Они были задержаны и доставлены в полицейские участки для принятия процессуальных мер. Соответственно, по этому инциденту возбуждено 14 дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Полиция отметила, что правоохранительные органы контролируют ситуацию на территории парка Победы и готовы отреагировать на правонарушения.

В мае этого года Латвия вышла из договора с Россией о сохранности воинских мемориалов, после чего Рижская дума одобрила демонтаж памятника советским воинам в парке Победы. В том же месяце в городе прошел митинг, участники которого требовали сноса советских памятников и переименования улиц и площадей.

Власти Риги позднее указали, что ни один из компонентов мемориала не представляет художественной ценности, поэтому после сноса их утилизируют. Перед сносом возле памятника прошли акции протеста — как сторонников демонтажа, так и противников. Партия «Русский союз Латвии» подавала заявку на проведение митинга против сноса, но власти ее не согласовали.

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Демонтаж монумента начался 23 августа. Работы должны завершить до 15 ноября. Мемориал состоит из трех архитектурных объектов: 79-метровой колонны, увенчанной пятиконечной звездой, и бронзовых скульптур — Родины-матери и трех советских воинов. Как писал Delfi, скульптуры воинов уже снесли.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).