Латвия предложила аннулировать ВНЖ и визы за поддержку спецоперации

Президент Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам в стране виды на жительство и визы. Тем, кто поддерживает военные действия на Украине, их нужно аннулировать, считает он

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные в республике россиянам виды на жительство и визы: тем, кто поддерживает российскую военную операцию, их нужно аннулировать. Об этом он заявил, выступая на 23-й ежегодной встрече политически репрессированных лиц в Икшкиле.

«Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — считает Левитс.

По его словам, вид на жительство больше не должен выдаваться тем жителям Латвии, которые решат получить российское гражданство. Им придется покинуть страну.

«Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время пересмотреть эту неудачную и опасную политику», — подчеркнул глава государства.

Латвийский лидер напомнил, что республика не выдает туристические визы с начала военных действий на Украине, с 24 февраля. Однако другие страны продолжают их оформлять. Российские туристы въезжают в Латвию не только по визам, выданным республикой, но и другими странами шенгенской зоны, например Финляндией или Италией. Поэтому, убежден Левитс, Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России, что станет дополнительным санкционным давлением на Москву.

«Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где русские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо. Из принципа», — резюмировал президент.

Читайте на РБК Pro Pro «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования Саммари Pro Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Статьи Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Инструкции Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Статьи

Эстония, Литва и Чехия также считают, что запрет на выдачу виз туристам из России должен быть введен на уровне ЕС. В середине августа эстонские власти уже объявили о закрытии границы для россиян — обладателей шенгенских виз, выданных этой страной.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, сомневается в том, что ЕС вовсе перестанет выдавать визы гражданам России. «Мы ввели очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы их [санкции] направим против всех, в том числе против невиновных, это, скорее, ослабит принятые меры», — считает Шольц.

В Еврокомиссии заявляли о невозможности визового запрета для россиян, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом ЕС. Кроме того, всегда есть категории граждан, которым нужно выдавать визы, — членам семей, журналистам и диссидентам, говорили в ЕК.

Тем не менее вопрос о визах начали обсуждать на уровне ЕС.

С призывом закрыть россиянам въезд в страны Запада выступил в начале августа и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что граждане России должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию. При этом в марте он, напротив, призывал россиян уезжать из страны. В ходе ежедневного видеообращения 12 августа Зеленский заявил, что тем, кого преследуют в России, нужно предложить помощь — давать убежище или через механизм беженства. «Это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений и бизнеса», — добавил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к визовым ограничениям для российских туристов, назвала это «чушью на грани национализма». «Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны — члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве», — заявляла Захарова.