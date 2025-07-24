 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Залужный не исключил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034-го

Залужный: конфликт может затянуться до 2034-го, если Киев не изменит стратегию
Сюжет
Военная операция на Украине
Военные действия могут растянуться до 2034 года или дольше, если Киев сосредоточится только на прекращении огня, считает экс-главком ВСУ. Путин говорил, что примирение с Украиной неизбежно и что «это вопрос времени»
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Военные действия на Украине могут затянуться до 2034 года или дольше, если Киев не изменит стратегию, заявил украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью LB.ua.

«Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то война продлится еще о-го-го... дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», — сказал Залужный.

Киев рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году, говорила в январе занимавшая тогда пост первого вице-премьера — министра экономики, а ныне премьер-министр Юлия Свириденко. Украинский президент Владимир Зеленский не исключал, что конфликт может завершиться не позднее 2025 года.

В июне The Washington Post писала, что Украина на основе экономических прогнозов рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025-го, но пересмотрела свои ожидания. Киев сосредоточился на том, как сохранить свою экономику «на плаву», сообщала WP. То, что конфликт может завершиться в последние месяцы 2025 года, прогнозировали и в Международном валютном фонде (МВФ). МВФ весной ухудшил прогноз по росту украинской экономики на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год — на 0,8 п.п.

Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной
Политика
Владимир Мединский выступает с членами российской делегации во время пресс-конференции, посвященной третьему раунду мирных переговоров между Россией и Украиной, в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о стремлении Москвы закончить конфликт, но возможность сделать это в 2025 году оценивал фразой «вашими бы устами да мед пить». «Задачей номер один» на текущий год он называл достижение всех целей на Украине. Путин говорил, что примирение с Украиной неизбежно и что «это вопрос времени», но подчеркивал, что Москва хочет завершить конфликт с нужным для себя результатом. «Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — заявлял Путин в мае.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае этого года, к настоящему моменту прошло три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля. На первом стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000», на втором — вернуть тела погибших военных, а также стороны обменялись меморандумами о том, как они видят мирное урегулирование.

В ходе третьего раунда представители Москвы и Киева обсудили меморандумы. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о диаметрально противоположных подходах к этим документам.

Российская сторона предложила изучить возможность коротких перемирий по 24–48 часов, чтобы забирать раненых и тела погибших, Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина при участии лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Мединский счел такую встречу возможной только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение. В Кремле заявили, что не ждали прорыва по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Как прошел третий раунд переговоров России и Украины. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Валерий Залужный конфликт на Украине переговоры прекращение огня
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
О чем Россия и Украина договорились на новых переговорах в Стамбуле
Политика
Выступление Мединского после переговоров в Стамбуле. Текст
Политика
Третий раунд переговоров в Стамбуле продлился около часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Залужный не исключил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034-го Политика, 17:23
Еще один автозавод решил сократить рабочую неделю из-за падения рынка Бизнес, 17:22
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря Общество, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Женщина передумала лететь на разбившемся Ан-24 из-за болезни внучки Общество, 17:18
В Москве разоблачили организаторов нелегальной миграции из арабских стран Общество, 17:12
Эксперты назвали список перспективных криптовалют для инвестиций Крипто, 17:07
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Белоусову показали автоматизированную систему управления частями в бою Политика, 16:57
Tank 500 в России получит новую комплектацию с гибридным двигателем Авто, 16:55
В авиакомпанию «Ангара» после авиакатастрофы пришли силовики Общество, 16:48
Суд прекратил рассмотрение апелляции владельца «Торпедо» на арест Спорт, 16:45
Autonews испытал седан Lada Iskra с механикой. Впечатления от тест-драйва Авто, 16:43
Появились фото с места крушения Ан-24 в Приамурье Общество, 16:28
Кто-то перевел нетронутые 14 лет биткоины. Их цена выросла в 300 тыс. раз Крипто, 16:28