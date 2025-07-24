Залужный не исключил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034-го

Военные действия могут растянуться до 2034 года или дольше, если Киев сосредоточится только на прекращении огня, считает экс-главком ВСУ. Путин говорил, что примирение с Украиной неизбежно и что «это вопрос времени»

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Военные действия на Украине могут затянуться до 2034 года или дольше, если Киев не изменит стратегию, заявил украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью LB.ua.

«Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то война продлится еще о-го-го... дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», — сказал Залужный.

Киев рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году, говорила в январе занимавшая тогда пост первого вице-премьера — министра экономики, а ныне премьер-министр Юлия Свириденко. Украинский президент Владимир Зеленский не исключал, что конфликт может завершиться не позднее 2025 года.

В июне The Washington Post писала, что Украина на основе экономических прогнозов рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025-го, но пересмотрела свои ожидания. Киев сосредоточился на том, как сохранить свою экономику «на плаву», сообщала WP. То, что конфликт может завершиться в последние месяцы 2025 года, прогнозировали и в Международном валютном фонде (МВФ). МВФ весной ухудшил прогноз по росту украинской экономики на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год — на 0,8 п.п.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о стремлении Москвы закончить конфликт, но возможность сделать это в 2025 году оценивал фразой «вашими бы устами да мед пить». «Задачей номер один» на текущий год он называл достижение всех целей на Украине. Путин говорил, что примирение с Украиной неизбежно и что «это вопрос времени», но подчеркивал, что Москва хочет завершить конфликт с нужным для себя результатом. «Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — заявлял Путин в мае.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае этого года, к настоящему моменту прошло три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля. На первом стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000», на втором — вернуть тела погибших военных, а также стороны обменялись меморандумами о том, как они видят мирное урегулирование.

В ходе третьего раунда представители Москвы и Киева обсудили меморандумы. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о диаметрально противоположных подходах к этим документам.

Российская сторона предложила изучить возможность коротких перемирий по 24–48 часов, чтобы забирать раненых и тела погибших, Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина при участии лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Мединский счел такую встречу возможной только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение. В Кремле заявили, что не ждали прорыва по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.