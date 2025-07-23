Мединский: мы надеемся, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится

Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной

Владимир Мединский выступает с членами российской делегации во время пресс-конференции, посвященной третьему раунду мирных переговоров между Россией и Украиной, в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

Российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров с украинской делегацией состоится, заявил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

«Мы надеемся, что будет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Третий раунд переговоров состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны, в частности, договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп.

Первые за три года прямые переговоры 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными (1000 на 1000) и о подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд переговоров, 2 июня, привел к обмену меморандумами и согласованию нового обмена военнопленными.