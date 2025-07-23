Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной
Российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров с украинской делегацией состоится, заявил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.
«Мы надеемся, что будет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
Третий раунд переговоров состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны, в частности, договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп.
Первые за три года прямые переговоры 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными (1000 на 1000) и о подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд переговоров, 2 июня, привел к обмену меморандумами и согласованию нового обмена военнопленными.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ