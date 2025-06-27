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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, с каким результатом Россия хочет завершить спецоперацию

Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине с нужным для себя результатом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия хочет завершить конфликт на Украине с нужным для себя результатом, заявил президент России Владимир Путин журналистам в Минске. РБК вел трансляцию.

«Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас», — сказал Путин.

При этом, добавил президент, Россия, в отличие от Запада, планирует сокращать, а не увеличивать оборонные расходы.

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Фото:Минобороны России / РИА Новости

В мае Путин заявил, что нужный Москве результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира. Кроме того, должна быть обеспечена безопасность государства и интересы людей, считающих русский язык родным языком и Россию — своей родиной, отмечал президент.

По словам Путина, у России есть достаточно ресурсов, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», даже без применения ядерного оружия.

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