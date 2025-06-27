Путин рассказал, с каким результатом Россия хочет завершить спецоперацию
Россия хочет завершить конфликт на Украине с нужным для себя результатом, заявил президент России Владимир Путин журналистам в Минске. РБК вел трансляцию.
«Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас», — сказал Путин.
При этом, добавил президент, Россия, в отличие от Запада, планирует сокращать, а не увеличивать оборонные расходы.
В мае Путин заявил, что нужный Москве результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира. Кроме того, должна быть обеспечена безопасность государства и интересы людей, считающих русский язык родным языком и Россию — своей родиной, отмечал президент.
По словам Путина, у России есть достаточно ресурсов, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», даже без применения ядерного оружия.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года