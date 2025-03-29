В МВФ допустили завершение конфликта на Украине в конце года
Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года», — говорится в документе.
В МВФ при этом отметили, что переговоры о прекращении боевых действий находятся «на очень ранней стадии», сроки мирного урегулирования по-прежнему неясны, «возможны изменения в международной финансовой и военной поддержке Украины».
МВФ ухудшил прогноз по росту украинской экономики на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год — на 0,8 п.п.
«В настоящее время ожидается, что рост в 2025 году будет на уровне нижней границы диапазона в 2–3 процента, в основном за счет снижения экспорта стали и роста импорта угля из-за закрытия Покровской шахты <...>», — пояснили в фонде.
Ожидается, что инфляция составит 9% в годовом исчислении к концу этого года, а к концу 2026-го она ожидается на уровне 7%.
В октябре прошлого года агентство «РБК Украина» сообщало, что в 2025 году государственный долг Украины впервые превысит 100% ВВП. Согласно предыдущему прогнозу МВФ, госдолг составит 95,6% ВВП по итогам 2024 года и 106,6% в 2025-м. На конец декабря 2021 года долг страны равнялся 2,36 трлн грн ($86,61 млрд), или около 45,2% ВВП. В 2023-м он увеличился на $30,6 млрд по сравнению с первым годом начала полномасштабных боев и достиг к концу года $161,5 млрд, или 90,4% ВВП, уточняло агентство.
Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что рассчитывает на завершение конфликта в 2025 году. Американский лидер Дональд Трамп обещал положить конец боевым действиям в скором времени и заверял, что Москва и Киев хотят мира. Президент России Владимир Путин неоднократно уверял, что Россия стремится к завершению конфликта.
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